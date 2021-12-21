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Fahri Şahin kimdir? Fahri Şahin'e AK Parti'de yeni görev

TIMETURK / GENEL / Fahri Şahin kimdir? Fahri Şahin'e AK Parti'de yeni görev

Fahri Şahin kimdir? Fahri Şahin'e AK Parti'de yeni görev

Fahri Şahin kimdir? Fahri Şahin'e AK Parti'de yeni görev verildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na 3 yeni isim atandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Mali ve İdari İşler Başkanlığına Fahri Şahin atandı. Fahri Şahin'in kim olduğu ve nereli olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

1 Saat Önce
2021-12-21 15:44:30
Fahri Şahin kimdir? Fahri Şahin'e AK Parti'de yeni görev

ahri Şahin'e AK Parti'de yeni görev verildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Mali ve İdari İşler Başkanlığına Fahri Şahin atandı. Atamanın ardından Fahri Şahin'in Fahri Şahin kimdir? sorusu sorulur oldu. Fahri Şahin'in kim olduğu ve nereli olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. FAK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na 3 yeni isim atandı.

Fahri Şahin kimdir?

Fahri Şahin AK Parti'de önemli bir göreve getirildi. AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri üzerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanan Mahmut Gürcan'ın yerine, Dış İlişkiler Başkanlığı görevini ifa eden Fahri Şahin'in Mali ve İdari İşler Başkanı olarak atandığı belirtildi.

Fahri_Şahin_kimdir

3 isim atandı

Dış İlişkiler Başkanlığı görevine İl Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın, İl Yönetim Kurulu Üyeliğine ise İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Dağ'ın atandığı da açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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