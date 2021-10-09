Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz nereli, kaç yaşında?

Fahrettin Poyraz kimdir? Tarım Kredi marketleri son günlerde oldukça fazla konuşulmaya başlandı. Ucuz olmadığı yönündeki iddialar geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yayınlanan ürün fiyat listesi ile yalanlanmıştı. Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın da kim olduğu ve nereli olduğu merak edilen konular arasında. İşte Fahrettin Poyraz'ın hayatı ve biyografisi...

Fahrettin Poyraz kimdir? Tarım Kredi marketleri son günlerde oldukça fazla konuşulmaya başlandı. Ucuz olmadığı yönündeki iddialar geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yayınlanan ürün fiyat listesi ile yalanlanmıştı. Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın da kim olduğu ve nereli olduğu merak edilen konular arasında. İşte Fahrettin Poyraz'ın hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in Kısıklı şubesini ziyaret ederek alışveriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye genelinde 1.000 kadar bu tür market yapılması talimatını verdik. Vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin nerelerde olduğunu araştırmaya başladı. Son günlerde aldığı huzur hakkı maaşları ile de tartışmalara konu olan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılyor. İşte Fahrettin Poyraz kimdir? sorusunun yanıtı...

Fahrettin Poyraz kimdir?

Fahrettin Poyraz 3 Tezmmuz 1968 yılında Kütahya Domaniç'te dünyaya gelmiştir. Fahretin Poyraz Türk siyasetçi ve yöneticidir. Fahretin Poyraz'ın Babasının adı Hilmi, annesinin adı Habibe'dir.

Fahrettin Poyraz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1990 yılı mezunudur. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Siyaset Bilimi Alanında ise Doktora yapmıştır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde; doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi alanında tamamladı.

Maliye Bakanlığında muhasebe denetmeni, Sayıştay Başkanlığında başdenetçi olarak görev yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Fahrettin Poyraz TBMM XXII., XXIII.ve XXIV. Dönem Bilecik Milletvekilliği, XXIV. Dönem Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. Yeminli Mali Müşavir, Uluslararası Bağımsız Denetçidir.

Fahrettin Poyraz 5 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Fahrettin POYRAZ, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.