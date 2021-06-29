Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi

Fahrettin Poyraz kimdir? Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılıyor. 11 Maaş aldığı yönündeki iddialar ile gündeme gelen Fahrettin Poyraz huzur hakkı aldığını dile getirmişti. İşte Fahrettin Poyraz'ın hayatı ve biyografisi...

Fahrettin Poyraz kimdir? Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılıyor. 11 Maaş aldığı yönündeki iddialar ile gündeme gelen Fahrettin Poyraz huzur hakkı aldığını dile getirmişti. İşte Fahrettin Poyraz'ın hayatı ve biyografisi...

AK Parti 22 ve 23. Dönemde Bilecik Milletvekili olarak görev yapmış ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Google'da Fahrettin Poyraz'ın kim olduğu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Fahrettin Poyraz'ın hayatı ve biyografisi...

Fahrettin Poyraz kimdir?

Fahrettin Poyraz 3 Tezmmuz 1968 yılında Kütahya Domaniç'te dünyaya gelmiştir. Fahretin Poyraz Türk siyasetçi ve yöneticidir. Fahretin Poyraz'ın Babasının adı Hilmi, annesinin adı Habibe'dir.

Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi

Fahrettin Poyraz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1990 yılı mezunudur. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Siyaset Bilimi Alanında ise Doktora yapmıştır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde; doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi alanında tamamladı.

Maliye Bakanlığında muhasebe denetmeni, Sayıştay Başkanlığında başdenetçi olarak görev yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Fahrettin Poyraz TBMM XXII., XXIII.ve XXIV. Dönem Bilecik Milletvekilliği, XXIV. Dönem Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. Yeminli Mali Müşavir, Uluslararası Bağımsız Denetçidir.

Fahrettin Poyraz 5 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Fahrettin POYRAZ, evli ve 5 çocuk babasıdır.

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