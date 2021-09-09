Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal medya hesabı üzerinden heyecanlandıran bir açıklama geldi. Koca yaptığı paylaşımında 'Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım.' dedi. Vatandaşlar saat 18.00 beklerken Fahrettin Koca saat 18.00'de ne açıklayacak? Fahrettin Koca neyi açıklayacak? sorusunu da sormaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal medya hesabı üzerinden heyecanlandıran bir açıklama geldi. Koca yaptığı paylaşımında "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'de, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım." dedi. Vatandaşlar saat 18.00 beklerken Fahrettin Koca saat 18.00'de ne açıklayacak? Fahrettin Koca neyi açıklayacak? sorusunu da sormaya başladı.

Fahrettin Koca saat 18.00'de ne açıklayacak?

Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere.

Fahrettin Koca neyi açıklayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleşmişti. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Koca salgının sürecine dair önemli detaylara değindi. Toplantının ana gündemi, yüz yüze eğitim, salgının seyri ve hatırlatma dozu oldu. Fahrettin Koca'nın yeni yaptığı açıklamada "18:00'de, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım." dedi. Koca'nın salgınla ilgili yeni bir müjde vermesi bekleniyor.

Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Aşı tedarikinde sorun olmadığını, en az 30 milyon do aşı olduğunu söyleyen Koca, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu anlattı. Rapel doz uygulamasını gönüllü gruplara yaptıklarını belirten Koca, "Sonuçları zannediyorum üç dört hafta içinde çıkmış olur. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor. Biz seri üretime en geç önümüzdeki 1,5-2 ay içinde geçmek istiyoruz. O hazırlıkları yapıyoruz." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.