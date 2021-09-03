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TIMETURK / GENEL / Fahrettin Koca’nın ‘Efkâr’ dolu paylaşımına gelen tepkiler

Fahrettin Koca’nın ‘Efkâr’ dolu paylaşımına gelen tepkiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım çok “efkârlı” bulununca pek çok kullanıcı bu konuda tweetler attı. “Efkâr” yüklü bu paylaşımları sizler için derledik.

24 Dakika Önce
2021-09-03 10:00:44
Fahrettin Koca’nın ‘Efkâr’ dolu paylaşımına gelen tepkiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi dönemi boyunca her gün düzenli aralıkla Twitter hesabından maske ve mesafenin önemini anlatan paylaşımlarda bulunuyordu. Fakat Koca'nın bugünkü paylaşımı pek çok komik paylaşımı da beraberinde getirdi.

Bakan Koca'nın paylaştığı “Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!” tweeti pek çok insana “eski sevgiliye atılan mesajlar”ı çağrıştırdı ve ortaya komik paylaşımlar çıktı. Bu paylaşımları sizler için derledik.

Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşım ve gelen tepkiler;

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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