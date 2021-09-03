Fahrettin Koca’nın ‘Efkâr’ dolu paylaşımına gelen tepkiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım çok “efkârlı” bulununca pek çok kullanıcı bu konuda tweetler attı. “Efkâr” yüklü bu paylaşımları sizler için derledik.