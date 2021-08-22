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Fahiş elektrik faturaları tepkiye yol açtı
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TIMETURK / GENEL / Fahiş elektrik faturaları tepkiye yol açtı

Fahiş elektrik faturaları tepkiye yol açtı

Art arda yapılan zamlardan dolayı Ağustos ayında gelen elektrik faturalarının yüksek olması vatandaşlar tarafından tepki topladı.

16 Dakika Önce
2021-08-22 07:18:23
Fahiş elektrik faturaları tepkiye yol açtı

Elektrik faturalarının fahiş bir şekilde yükseldiğini belirten vatandaşlar, faturalara sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkilerini dile getiren vatandaşlar, faturalarını da paylaşarak fiyatların fahiş bir şekilde yükseltildiğini gözler önüne serdi.

İşte bazı vatandaşların o tepkisi:

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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