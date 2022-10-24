Fabrika çıkışlı 2. el araba (araç) nasıl, nereden alınır? Fabrika çıkışlı ikinci el otomobil (araç) satışı başladı mı? Fiyatı ne kadar, satış nereden yapılıyor? Otomobil fiyatları son zamanlarda ülkemizde katlanarak arttı. Sıfır araç sahibi olmak gün geçtikçe zorlaşırken ikinci elde çığır açacak uygulama hayta geçiriliyor. Fabrika çıkışlı yenilenmiş garantili ikinci el araç (otomobil) için düğmeye basıldı. 2023 yılında başlayacak olan fabrika çıkışlı otomobilin nereden, nasıl alınacağı ve fiyatının ne kadar olacağı araç almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.

Fabrika çıkışlı 2. el araba nasıl, nereden alınır? Fabrika çıkışlı Renault ikinci el otomobil (araç) satışı başladı mı? Fiyatı ne kadar, satış nereden yapılıyor? Otomobil fiyatları son zamanlarda ülkemizde katlanarak arttı. Sıfır araç sahibi olmak gün geçtikçe zorlaşırken ikinci elde çığır açacak uygulama hayta geçiriliyor. Fabrika çıkışlı yenilenmiş garantili ikinci el araç (otomobil) için düğmeye basıldı. 2023 yılında başlayacak olan fabrika çıkışlı otomobilin nereden, nasıl alınacağı ve fiyatının ne kadar olacağı araç almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.

Yurt içinde yaşanan ekonomik gelişmelere küresel ekonomide yaşanan olumsuzlukların da eklenmesiyle otomobil fiyatları oldukça arttı. Sıfır araçlarda yaşanan fiyat artışları doğrudan ikinci el fiyatlarının da artmasına neden oldu. Ülkemizde araç sahibi olmak hayal olmuşken yenilenmiş fabrika çıkışlı ikinci el otomobil satışlarına da başlanacağı açıklandı.

Fabrika çıkışlı 2. el araba nasıl, nereden alınır?

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre Fransa'da hayata geçirilen fabrika çıkışlı yenilenmiş garantili ikinci el otomobil satışı ülkemizde de yakın zamanda başlayacak. 2023 yılı içinde başlaması beklenen yeni sistem ile ikinci ele güven gelmesi bekleniyor. Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu konuya ilişkin Hürriyet'e yaptığı açıklamada ilk etapta 6 yaşına kadar olan araçların Bursa'da bulunan Renault fabrikasında yenileneceğini ve bu kriterin zamanla 10 yaşına kadar çıkarılacağını söyledi.

Fabrika çıkışlı ikinci el otomobil (araç) satışı başladı mı?

Fabrika çıkışlı ikinci el otomobillerin 2023 yılında ülkemizde de satışa başlayacağı tahmin ediliyor. Doğu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Yenileme merkezi Bursa'daki Oyak Renault fabrikasının içerisinde olacak" dedi.

Renault'ta yenilenmiş fabrika çıkışlı 2. el sistemi

Renault ilk ‘Refactory' yani 'yenileme' merkezini 2020 yılında Fransa'da Micra ve Zoe'yi ürettiği Flins fabrikasında devreye aldı. Bu fabrikada Renault, Peugeot, Dacia ve Toyota markalı otomobillerin yenileme işlemleri gerçekleşiyor. Sadece 800 çalışan bu işlemler için özel olarak istihdam ediliyor. Genelde 3-4 yaşında araçlar kabul ediliyor ve yenilemenin ardından 6 ay ila 1 sene arasında garanti veriliyor. Tüketici, kendi aracını yeniliyor ve kullanmaya devam ediyor veya yenilenmiş ikinci el araçları satın alabiliyor.

Renault hakkında

Renault S.A., Fransız araç üreticisi. Otomobil, kamyon, traktör, tank, tren, uçak, motosiklet, bisiklet, otobüs gibi birçok farklı türde araç üretmektedir. Türkiye'de Bursa'da kurulu bulunan Oyak-Renault ortaklığı (%51) ile yatırımı vardır. Ayrıca Nissan otomobil markasının motorlarını üretmektedir. Ayrıca yan kuruluşları arasında Rumen araba markası Dacia da bulunur. 2016'nın sonu itibarıyla Renault Nissan ortaklığına Mitsubishi de dahil olmuştur.

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