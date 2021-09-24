F1 bilet fiyatı | Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? F1 bileti nereden alınır? Formula 1 seyircili mi olacak?

F1 bilet fiyatı | Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? İstanbul'da yapılacak Formula 1 yarışlarına sayılı günler kaldı. F1 pilotlarının mücadelesini tribünlerden izlemek isteyen yarış tutkunları bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da yapılacak olan Formula 1 yarışının bilet fiyatları olabildiğince uygun tutulmaya çalışıldı. Peki F1 bileti nereden alınır? Formula 1 seyircili mi olacak? Formula 1 İstanbul yarışının biletleri Biletx'ten alınabilir. F1 Türkiye Grand Prix'sinde yerini almak isteyenler ellerini çabuk tutmalı zira biletlerin büyük kısmı tükenmiş durumda. İşte Formula 1 İstanbul bilet fiyatları...

F1 bilet fiyatı | Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? İstanbul'da yapılacak Formula 1 yarışlarına sayılı günler kaldı. F1 pilotlarının mücadelesini tribünlerden izlemek isteyen yarış tutkunları bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da yapılacak olan Formula 1 yarışının bilet fiyatları olabildiğince uygun tutulmaya çalışıldı. Peki F1 bileti nereden alınır? Formula 1 seyircili mi olacak? Formula 1 İstanbul yarışının biletleri Biletx'ten alınabilir. F1 Türkiye Grand Prix'sinde yerini almak isteyenler ellerini çabuk tutmalı zira biletlerin büyük kısmı tükenmiş durumda. İşte Formula 1 İstanbul bilet fiyatları...

Formula 1 takviminde uzun aradan sonra Türkiye Grand Prix'i yer aldı. Formula 1 yarışları için yapılan İstanbul Park yarış pistinde bu sene F1 araçlarının sesi yankılanacak. Intercity İstanbul Park'ta yapılcak olan yarışlara sayılı günler kala F1 tutkunları bilet arayışına başladı. F1 biletlerine pahalı olması nedeniyle bir çok kişinin erişebilmesi oldukça güç olduğu biliniyordu. Peki 2021 yılında F1 İstanbul bilet fiyatı ne kadar?

Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar?

Formula 1 Türkiye Türkiye Grand Prix'sinde bilet fiyatları belli olmaya başlandı. Kampanyalı bilet satışlarının da yapıldığı Türkiye Grand Prix'sinde en pahalı bilet 3 bin 300 lira olduğu ifade edildi. İndirimli bilet fiyatlarını kaçıranlar biraz daha yüksek fiyattan biletlere sahip olacak.

2021 Formula 1 İstanbul bileti ne kadar?

Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021'nin kategori fiyatları şu şekilde;

Kampanya Fiyatları

Platinum 3.300TL

Gold 1 2.600TL

Gold 2 2.600TL

Gold 3 2.300TL

Gold Açık 2.000TL

Silver 1 1.500TL

Silver 2 900TL

Silver 3 1.250TL

Silver 4 1.250TL

Silver 5 600TL

Silver 6 600TL

Silver 7 1.500TL

Silver 8 1.500TL

Silver 9 950TL

Açık Alan 300TL

Formula 1 seyircili mi olacak?

İstanbul'da yapılacak olan Formuşa 1 yarışlarında 100 bine yakın sporseverin tribünde yer alacak.

F1 bileti nereden alınır?

Formula 1 biletlerinin büyük bir kısmı satılmış durumda. F1 organizasyonunda yer almak isteyen yarış tutkunları ellerini çabuk tutarak biletlerini almalı. Biletler Biletix üzerinden alınabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.