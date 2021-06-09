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Ezgi Mola'dan başörtülü akademisyene destek

‘Neşe Nur Akkaya yalnız değildir’ diyen Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola, başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tepki gösterdi.

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09.06.2021 10:20:46
Ezgi Mola'dan başörtülü akademisyene destek

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın İstanbul Nişantaşı'nda oturduğu parkta, başörtülü olduğu gerekçesiyle Eray Çakın isimli şahsın yumruklu saldırısına uğramasına tepki gösterdi.

“SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKSİN”

Twitter hesabından paylaşımda bulunan oyuncu, “İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Bu ‘terbiyesizliği' -içimden geçenleri siz anlarsınız artık- iğrenç buluyorum, iğrenç. Sana ne kardeşim sana neee, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı it gibi öğreneceksin!” ifadelerini kullandı.

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Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Mola, daha sonra attığı tweette ise Twitter'da en çok konuşulan konuların yer aldığı Trend Topic listesinde üst sıralara yerleşen “#NeseNurAkkayaYalnızDeğildir” etiketini paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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