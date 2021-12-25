Eyyüp Karahan kimdir? Eyyüp Karahan nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de çeşitli kadrolara önemli atamalar yapıldı. Buna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel'in yerine Eyyüp Karahan atandı. Atamanın ardından Eyyüp Karahan'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Eyyüp Karahan kimdir? Eyyüp Karahan nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de çeşitli kadrolara önemli atamalar yapıldı. Buna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel'in yerine Eyyüp Karahan atandı. Atamanın ardından Eyyüp Karahan'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel görevden alınarak yerine Eyyüp Karahan atandı. İşte Eyüp Karahan'ın hayatı ve biyografisi...

Eyyüp Karahan kimdir?

Gümüşhane'de 21 Şubat 1962 yılında Gümüşhane'de dünyaya geldi.

Gümüşhane'de Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü oldu.

Karahan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme – Sosyal Siyaset Bölümünden 1984 yılında mezun oldu.

Çeşitli firmalarda Muhasebe ve Satış Sorumlusu olarak görev yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe komisyon üyeliği yaptı. HAMİDİYE A.Ş.de Ticaret Müdürlüğü, İSFALT A.Ş. ve İSTAÇ A.Ş.de Genel Müdür Yardımcılığı, KİPTAŞ'ta Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Kasım 2007 tarihinde AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Temmuz 2014 tarihinde yapılan yeni atamalar sonucunda Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Karahan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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