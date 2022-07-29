Eyyam-ı Bahur nedir? Eyyam-ı Bahur ne zaman başlıyor? Eyyam-ı Bahur ne demek? Hava sıcaklıklarının giderek arttığı şu günlerde yurtun büyük bir kısmında Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının etkili olacağı açıklandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerini üzerinde seyredeceği Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarında vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarı da yapıldı. Peki Eyyam-ı Bahur nedir, ne anlama gelir? İşe son zamanlarda sıkça duyulan Eyyam-ı Bahur kelimesinin anlamı...

Hava sıcaklıkları yurdun her yerinde artmaya devam ediyor. Temmuz ayının sonlarına doğru girdiğimiz şu günlerde "Eyyam-ı Bahur" kelimesini de sıkça duymaya başladık. Eyyam-ı Bahur nedir? Eyyam-ı Bahur ne zaman başlıyor? Eyyam-ı Bahur ne demek? soruları vatandaşlar tarafından inerenet arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

Eyyam-ı Bahur nedir?

Eyyam-ı Bahur Temmuz ayının sonlarında başlayan ve Ağustos ayının ilk haftasına kadar devam eden aşırı sıcak hava dalgasına denir."Çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere yerini bırakan eyyam-ı bahur son zamanlarda yeninden kullanılmaya başlandı.

Eyyam-ı Bahur ne demek?

Eyyam-ı Bahur Arapça kökenli Türkçe bir kelimedir. Yazın en sıcak zamanı Eyyam-ı Bahur olarak tanımlanır.

Eyyam-ı Bahur ne zaman başlıyor?

Eeyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurda bu yıl Güneyde hava sıcaklıklarının yer yer 40 derecenin üzerinde olması, İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerini aşacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Eyyam-ı bahur, en sıcak günler anlamına gelmektedir. Bu dönemlerde Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'ndaki çöl bölgeleri aşırı ısınıyor. Oralardaki sıcak hava kuzey bölgelere kadar taşınarak ülkemizi de etkiliyor" dedi.

Prof. Dr. Toros, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye genelinde etkili olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Sıcaklıklar önümüzdeki bir hafta boyunca Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Sıcak günler bölgeden bölgeye değişiyor. Ülkemizin güney kesimleri eyyam-bahur sıcaklıklarını yoğun şekilde hissedecek. Güneyde hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Geceleri ise İstanbul'da en düşük sıcaklığın 20 derecenin üzerinde olması tahmin ediliyor. Ankara ve İzmir'de sıcaklıkların 34 derecenin üzerinde olması bekleniyor."