Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 nerede çekilmiştir?

Eyvah Eyvah serisinin ikinci filmi izleyeciler ile buluşmuştu. Ata Demirer ve filmseverler yeni filmin konusunun ne olduğunu, oyuncularının kimler olduğunu, ne zaman vizyona girdiğini merak ediyor. Bizde sizler için araştırdık... Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 vizyona girdi mi? Eyvah Eyvah 2 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Eyvah Eyvah serisinin ikinci filmi izleyeciler ile buluşmuştu. Ata Demirer ve filmseverler filmin konusunun ne olduğunu, oyuncularının kimler olduğunu, ne zaman vizyona gireceğini merak ediyor. Bizde sizler için araştırdık... Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 vizyona girdi mi? Eyvah Eyvah 2 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NEDİR?

Maceranın ilk basamağı olan yani İstanbul bölümünde babasını bulan Hüseyin, Geyikli'ye tekrar geri gider. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin, babasını bulduğu için mutludur bir yandan da bu yeni yere alışmakta güçlük çekmektedir. Bu arada aklı hala Hemşire Müjgan'dadır. Ancak bu seferde önüne engel olarak kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü oyunlara başvurur fakat bu oyunlar bir netice vermez. En sonunda arkadaşı Firuzan'ın br fikir bulur ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider. Ancak sağlık ocağına giden Hüseyin'in hayalleri yine yıkılır çünkü doktor yine oradadır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir. yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye çalışsa da yine kayda değer bir sonuç ortaya çıkmaz.

EYVAH EYVAH 2 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Serinin devamı Eyvah Eyvah 2 filminin kadrosunda Demet Akbağ, Ata Demirer; Özge Borak, Salih Kalyon, Alican Yücesoy, Tanju Tuncel, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Meray Ülgen, Selçuk Uluergüven, Tarık Ünlüoğlu, Şener Kökkaya, Bican Günalan, Teoman Kumbaracıbaşı, Murat Serezli, Şehsuvar Aktaş, Hande Dane, Caner Alkaya, Okan Çabalar, Rafi Emeksiz, Kahraman Sivri, Özkan Çınarlı, Neslihan Aka ve Hamdi Alp görev almaktadır.

EYVAH EYVAH 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak'ın paylaşırken; Eyvah Eyvah 2, 7 Ocak 2011 yılında Türkiye genelinde gösterime girmiştir. 'Eyvah Eyvah 2'nin Geyikli ve Bozcaada'da başlayan çekimlerinin tamamı Kuzey Ege'de çekilmiştir. .