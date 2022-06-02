Eyüp, Koliva konseri ne zaman? Koliva konseri saat kaçta? Koliva konseri iptal mi? Eyüpsultan Koliva konseri nerede yapılacak? Belediyeler yaz aylarının gelmesiyle vatandaşların sevdikleri sanatçıları canlı olarak dinleyebilmesi için konser organizasyonlarına başladı. Eyüp Belediyesi bu kapsamda Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Koliva konseri için duyuru yaptı.

Eyüp, Koliva konseri ne zaman? Koliva konseri saat kaçta? Koliva konseri iptal mi? Eyüpsultan Koliva konseri nerede yapılacak? Belediyeler yaz aylarının gelmesiyle vatandaşların sevdikleri sanatçıları canlı olarak dinleyebilmesi için konser organizasyonlarına başladı. Eyüp Belediyesi bu kapsamda Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Koliva konseri için duyuru yaptı.

Eyüp, Koliva konseri ne zaman?

Eyüp Belediyesi Karadniz müziğinin coşkulu sesi Koliva konseri için tarih vermişti. 3 Haziran Cuma günü yapılacağı duyurulan Koliva konseri son dakika gelişmesine göre ileri bir tarihe ertelendi. Koliva konserinin ne zamana ertelendiğine dair henüz duyuru yapılmadı.

Koliva konseri saat kaçta?

Eyüp Belediyesi Koliva konserinin saat 20.00'de başlaması planlanıyordu.

Eyüpsultan Koliva konseri nerede yapılacak?

Eyüpsultan Kültür Merkezi önü (Yunus Gösteri Merkezi Yanı)

Koliva kimdir?

Koliva, 2010 yılında kurulmuş; İlhan Gülten, Caner Parlağı, Mehmet Erkan, Barış Başural, Eren Başural ve Yasin Yiğit'ten oluşan etnik müzik grubudur. Karadeniz müziği yapan grup, Türkçe, Gürcüce, Lazca, Hemşince, Rumca ve Megrelce şarkılar söylemektedir. Grup üyeleri, kendilerini Karadeniz yöresinin bekçileri olarak tanımlamaktadır