Eyüp Kıraç konseri ne zaman, saat kaçta? Eyüpsultan Kıraç konseri nerede?
Eyüp Kıraç konseri ne zaman, saat kaçta? Eyüpsultan Kıraç konseri nerede? Bahar aylarının gelmesiyle bir çok belediye vatandaşlarının katılımıyla konser etkinlikleri düzenliyor. Eyüp Belediyesi de 21 Mayıs'ta Kıraç konseri düzenlenecek. Konsere katılmak isteyenlerin konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırıyor.
2022-05-20 19:27:31
Eyüp Kıraç konseri ne zaman, saat kaçta? Eyüpsultan Kıraç konseri nerede? Bahar aylarının gelmesiyle bir çok belediye vatandaşlarının katılımıyla konser etkinlikleri düzenliyor. Eyüp Belediyesi de 21 Mayıs'ta Kıraç konseri düzenlenecek. Konsere katılmak isteyenlerin konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırıyor.
İstanbul'da belediyeler bahar aylarının gelmesiyle çeşitli etkinliklerle vatandaşlarıyla buluşuyor. Eyüpsultan Belediyesi de Kıraç konseri düzenleyeceğini açıkladı.
Eyüp Kıraç konseri ne zaman, saat kaçta?
Eyüpsultan Belediyesi'nin bünyesinde gerçekleştirielcek olan Kıraç Kıonseri 21 Mayıs'ta saat 20.30'da başlayacak.
Eyüpsultan Kıraç konseri nerede?
Konser Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde (Nikah Salonu Önü) gerçekleşecek. Konser Ücretsiz olacak. Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği Kıraç, konserine tüm halkımız davetlidir.
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