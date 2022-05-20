Eyüp Kıraç konseri ne zaman, saat kaçta? Eyüpsultan Kıraç konseri nerede?

Eyüp Kıraç konseri ne zaman, saat kaçta? Eyüpsultan Kıraç konseri nerede? Bahar aylarının gelmesiyle bir çok belediye vatandaşlarının katılımıyla konser etkinlikleri düzenliyor. Eyüp Belediyesi de 21 Mayıs'ta Kıraç konseri düzenlenecek. Konsere katılmak isteyenlerin konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırıyor.