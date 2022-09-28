Eyüp Çırçır Mahallesi tapu verilecek mi? Hangi evlere, dairelere tapu verilecek? Tapu sorunu çözüldü mü? Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken son yaptığı açıklama ile yılan hikayesine dönen Çırçır Mahallesi tapu sorununun çözüldüğünü açıkladı. Deniz Köken açıklamasında 92 taşınmaz yani yaklaşık 900 dairenin tapu sorununun çözüldüğünü açıkladı. Vatandaşlar da hangi dairlere ve binalara tapu verildiğini ve tapu sorunun çözüldüğünü merak edip araştırmaya başladı. İşte Çırçır Mahallesi tapu verilen daire ve bina numaraları...

Eyüp Çırçır Mahallesi tapu verilecek mi? Hangi evlere, dairelere tapu verilecek? Tapu sorunu çözüldü mü? Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken son yaptığı açıklama ile yılan hikayesine dönen Çırçır Mahallesi tapu sorununun çözüldüğünü açıkladı. Deniz Köken açıklamasında 92 taşınmaz yani yaklaşık 900 dairenin tapu sorununun çözüldüğünü açıkladı. Vatandaşlar da hangi dairlere ve binalara tapu verildiğini ve tapu sorunun çözüldüğünü merak edip araştırmaya başladı. İşte Çırçır Mahallesi tapu verilen daire ve bina numaraları...

Eyüpsultan İlçesi'nin Çırçır Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar yıllar süren beklemenin ardından tapu sorunlarının çözüldüğü haberi ile sevindi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Alibeyköy ve Çırçır Mahalle sakinlerini kapsayan tapu sorununun çözüldüğünü açıkladı.

Eyüp Çırçır Mahallesi tapu verilecek mi?

Alibeyköy ve Çırçır Mahallelerinde vakıf mülkü iken hazine adına geçen ancak üzerindeki binaların 2000 yılı sonrası yapılması sebebiyle tapu alınamayan taşınmazlarla ilgili kanun değişmesi üzerine Eyüpsultan Belediyesi'ne devri sağlandığını belirten Başkan Deniz Köken, bu sayede bu taşınmazların tapu işlemlerine başlanacağını belirtti. Başkan Deniz Köken, Alibeyköy ve Çırçır Mahallesinde bulunan 92 taşınmaz yani yaklaşık 900 dairenin tapu sorununu çözdüklerini açıkladı.

Çırçır Mahallesi tapusu olmayanlara tapu verilecek mi?

Başkan Deniz Köken, "Şimdi ki müjdemiz de Alibeyköy ve Çırçır Mahallelerimizdeki komşularımıza. Bugüne kadar tapusunu alamayan 92 taşınmaz yani yaklaşık 900 dairenin tapu sorununu çözdük. Bizim milletimizle gönülden bağımız var. Her zaman bir ve beraber olduk, bundan sonra da birliğimiz devam edecek. Çok şükür bugün bu sevince bizler de ortak olduk ve şahitlik edeceğiz. Tüm hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Çırçır Mahallesi hangi evlere, dairelere tapu verilecek?

Aşağıdaki listede yer alan parsellerdeki komşularımız, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze gelerek bilgi alabilir, gelemeyecek durumda olanlar 4443000 numaralı telefon ve 2253 dahili numarasından ulaşabilir.