Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'in geçtiğimiz günlerde duyurduğu TAG'la ilgili (Tek Araçla Gidelim) uygulaması üzerine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu bu uygulamanın korsan olduğunu dile getirmişti. Son olarak Ötkem 'tehdide cevap videosu' yayınladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Eyüp Aksu'nun kim olduğu ve nereli olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Eyüp Aksu kimdir? Eyüp Aksu ne dedi? İTEO Başkanı Oğuz Alper Öktem tehdit olay nedir?

Eyüp Aksu ile Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem arasında yaşanan karşılıklı açıklamalar devam ederken Oğuz Alper Öktem bu kez sosyal medaydan yayınladığı bir video ile Eyüp Aksu'ya yanıt verdi. TAG uygulamasıonı korsan olarak tanımlayan İTEO Başkanı Eyüp Aksu için Martı CEO'su Öktem yeni bir video yayımladı. Ötkem videosunda "Bu işin çözümü için kellemi ortaya koydum" dedi. Eyüp Aksu kimdir? Eyüp Aksu ne dedi? İTEO Başkanı Oğuz Alper Öktem tehdit olay nedir? soruları sıkça araştırılmaya devam ediyor.

Eyüp Aksu kimdir?

Eyüp Aksu İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'dır.

Son zamanlarda Martı kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem'in yeni TAG uygulaması için yaptığı "korsan" açıklaması ile gündeme gelen Eyüp Aksu'nun kim olduğu merak ediliyor.

Eyüp Aksu 15 Kasım 1976 yılında dünyaya geldi. 2022 yılı itibari ile 46 yaşında olan Aksu Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Tekkecik Köyü'nde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan'da tamamladıktan sonra 1993 yılında İstanbul'a geldi.

Çeşitli iş kollarında çalıştıktan sonra 7 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık seçiminde oda başkanlığını kazandı.

Eyüp Aksu, İTEO - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ve TŞOF İstanbul UKOME Temsilcisi'dir.

Eyüp Aksu kaç yaşında?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu 46 yaşındadır. Eyüp Aksu 15 Kasım 1976 tarihinde dünyaya geldi.

Eyüp Aksu nereli?

Eyüp Aksu Erzincan'da dünyaya gelmiştir.

Eyüp Aksu-Oğuz Alper Öktem tehdit olay nedir?

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'in yeni uygulaması TAG (Tek Araçla Gidelim) tartışmasına Eyüp Aksu "korsan" açıklamasıyla damga vurdu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu 'korsancılık' diyerek karşı çıktığı uygulamaya ilişkin ise Oğuz Alper Öktem'den sert bir açıklama geldi. Aksu da TAG uygulamasına ilişkin “Yasal işlemler başlatılmıştır. Bütün resmi kurumlara iptali için gerekli girişimlerde bulunulmuştur” dedi.

Oğuz Alper Öktem ise sosyal medaydan yaptığı videolu paylaşımında şunlaru söyledi: “Bu söyleyeceklerim ne taksi plakası sahiplerine ne de taksi emekçilerine. Doğrudan İTEO başkanı Eyüp Aksu'ya. Sen beni tehdit edebilirsin. Geçen sene Libadiye'deki ofisime iki tane adamını gönderdin. Ki o şirket Türkiye'nin gururu bir teknoloji devi. Türkiye'ye milyonlarca dolar yatırım getiriyor. New York Borsası'na açılan ilk şirket olacak, Türk bayrağını orada dalgalandıracak. Hadi bunu da yaptın ama sen kimsenin ailesini tehdit edemezsin. O kırmızı çizgiyi geçemezsin. İstanbul sizin yüzünüzden mağdur. İnsanlar taksi bulamadığı için karısını doğum için hastaneye götüremiyor. Çocuklar taksi bulamadığı için ÖSS'yi kaçırıyorlar. Biz senin yarattığın bu hastalıklı sisteme çare olsun diye çevreci, kanuni, ekonomik, trafiği çözen bir şey yaratıyoruz. İnsanlar hatır taşımacılığı yapabilsinler diye bir teknolojik altyapı kuruyoruz, buna da taş koyuyorsun.

Bu video bir “tehdide cevap” videosudur!

Sözlerim ne taksi emekçisi ne de plaka sahiplerine, yalnizca sanadir @eyupaksu24… pic.twitter.com/xYWGVtmLAa — OguzAlperOktem (@OguzAlperOktem) November 15, 2022

TAG nedir?

TAG (Tek Araçla Gidelim) platformu aracılığıyla kullanıcılar şehir içi yolculuklarını diğer Martı kullanıcıları ile paylaşabilecek. TAG ile aracında boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücüler, aynı yöne gitmek isteyen yolcularla buluşabilecek. Bu şekilde trafik sorununun azalmasına da katkı sağlanması hedefleniyor.