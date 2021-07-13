EYT son dakika | 2021 EYT çıkacak mı? EYT yasası çıkacak mı?

EYT son dakika | 2021 EYT çıkacak mı? EYT çıkacak mı? Binlerce kişi emekli olmanın hayalini kurarken EYT yasasına takıldı ve emeklilik hayalleri yıllar sonrasına kaldı. Emekli olabilmek için hükümetten EYT yasasının çıkmasını bekleyen binlerce kişi hükümetten konuyla ilgili çalışma yapmasını bekliyor. Son olarak EYT mağdurları ile ilgili açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 'EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz.' dedi. Peki 2021'de EYT çıkar mı? EYT yasası çıkacak mı? Prim gün sayısını dolduran emekli olabilecek mi?

EYT son dakika | 2021 EYT çıkacak mı? EYT çıkacak mı? Binlerce kişi emekli olmanın hayalini kurarken EYT yasasına takıldı ve emeklilik hayalleri yıllar sonrasına kaldı. Emekli olabilmek için hükümetten EYT yasasının çıkmasını bekleyen binlerce kişi hükümetten konuyla ilgili çalışma yapmasını bekliyor. Son olarak EYT mağdurları ile ilgili açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "EYT'lilerin sorunlarını çözeceğiz." dedi. Peki 2021'de EYT çıkar mı? EYT yasası çıkacak mı? Prim gün sayısını dolduran emekli olabilecek mi?

EYT yasasının çıkmasını bekleyen ve emekli olma hayali kuran binlerce kişi var. Emekli olma hayali kuran vatandaşlar EYT ile ilgili bir çalışma yapılmasını talep ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan mağdurlar 2021 EYT çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs pandemisi ile zor günler geçiren ülkemizde yakın zamanda EYT yasasının çıkması beklenmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kanunu ile ilgili kapıları kapadı. Erken yaşta emekliliğe olumlu bakmayan Erdoğan, konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama getirmedi. Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada EYT konusuna karşı olduğunu berlirtmişti.

2021 EYT ÇIKACAK MI?

Gelecek Partisi EYT'lilerin yanındadır diyerek alanda bulunan EYT mağdurlarına seslenen Davutoğlu, “Hiç merak etmeyin EYT'lilerin sorunlarını çözeceğiz. Toplam maliyetleri çıkardık. İktidara geldiğimiz ilk bir ayda çözeceğimiz sorunlardan biridir. Bu konuyu yakından takip eden arkadaşlarımız var. Cumhurbaşkanının Diyarbakır ziyareti ve sahaya inme çağsısının sebebi panik. Teşkilat artık sahaya inmiyor. Kimse inmeyecek. Halkın karşısına çıkamazlar. Üç esnaf konuştu mu oradan uzaklaşırlar. Panikle davranıyor. İkinci sebebi de erken seçim. Kürt seçmeni nasıl kazanırımın peşinde. Kürt seçmeni kazanmak istediğinde Bahçeli'yi kaybediyor. İki arada bir derede. Biz İstanbul'da ne dediysek Diyarbakır'da aynısını diyoruz” diye konuştu.

FİNLANDİYA MODELİ ÇIKACAK MI?

Finlandiya modeli ülkemizde emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan yüz bünlerce kişiyi umutlandırdı. Finlandiya modeli EYT son dakika gelişmesi bekleyen EYT mağdurlarını heyecanlandırdı. Peki Finlandiya modeli nedir? Finlandiya modeli kısaca şöyle tanımlanabilir; Finlandiya modelinde belirlenen yaştan daha erken emeklilik olunca bir miktar kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul edenlere de emeklilik aylığı bağlanıyor.

EYT ÇIKARSA KİMLER EMEKLİ OLUR?

1998 yılında işe giren bir kişi önceki yasaya göre 2023 yılında emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu süre 2038'e çıktı. 15 yıl geç emekliliğe neden olan bu kanunu binlerce kişi bekliyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK'lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

BAĞ-KUR'da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.