Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in EYT çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklama Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) şaşırttı. Bilgin açıklamasında 'Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır' dedi. Açıklama sonrası binlerce EYT'li EYT çıkmayacak mı? EYT iptal mi edildi? EYT yasası çıkacak mı? gibi soruları sormaya başladı. Kafa karışıklığına neden olan açıklama sonrası EYT'lilri rahatlatan açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan geldi. Peki EYT yasası ne ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklama Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) şaşırttı. Bilgin açıklamasında "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" dedi. Açıklama sonrası binlerce EYT'li EYT çıkmayacak mı? EYT iptal mi edildi? EYT yasası çıkacak mı? gibi soruları sormaya başladı. Kafa karışıklığına neden olan açıklama sonrası EYT'lilri rahatlatan açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan geldi. Peki EYT yasası ne ne zaman çıkacak?

Binlerce EYT'li emeklilik için yasanın çıkmasını beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması ile şaşırdı. Daha önce AK Parti tarafından EYT ile ilgili çalışmaların başladığı belirtilmişti. Bakan Bilgin açıklamasında "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" dedi. Bu açıklama sonrası binlere EYT'li endişelendi Peki EYT yasası iptal mi edildi? EYT düzenlemesi çıkmayacak mı?

EYT çıkmayacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasını duyan EYT'liler endişendi. EYT'lilerin endişesini AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu giderdi. EYT ile ilgili açıklama yapan Başoğlu şunları söyledi: Sayın Bakanımız Vedat Bilgin Bey'in, bu konuyla ilgili kamuoyunda gündeme ilişkin açıklamaları olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız, toplumumuzu ilgilendiren her konuya dair, bu konuların değerlendirilmesi, çalışılması ve çözümüne dönük yaklaşımlar sergilenmesi hususunda gerekli talimatları hem bakanlarımıza hem parti yetkili kurullarına vermektedir. Bu konuya ilişkin öncelikli bir gündem olarak, Türkiye'nin gündeminde neler var, bu hususlar ele alınmakta, buna dair yapılan çalışmalar da kamuoyuna bittiğinde açıklanmaktadır. Şu anda bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmek isterim ki; asgari ücretle ve 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmakta, inşallah yıl başından sonra bu konular nihayetlendiğinde TBMM'nin gündemine Cumhur İttifakı olarak getirilmek üzere çalışılmaktadır. Cumhur İttifakıyla beraber, paydaşlarımızla istişare yaparak 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalarımızı nihayetlendirip, bunu yılbaşından sonra bir kanun teklifiyle gündeme getirip, diğer partilerle de istişare edip kamuoyuna açıklayacağız.

EYT iptal mi edildi?

AK Parti tarafından başlatılan EYT çalışmaları iptal edilmedi. EYT'nin de 3600 ek gösterge gibi AK Parri'nin masasında olduğu ve çalışmaların devam ettiği biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.