EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkar? EYT 5 model nedir, hangileridir? Emekli olma hayali kurarken emeklilikten uzaklaşan binlerce EYT'liyi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan grup için AK Parti'nin çalışma başlattığı iddia edildi. 4447 sayılı Kanun ile emekli olma hayali suya yatan yüz binlerce EYT'li için Çalışma Bakanlığı'nın masasında 5 formül bulunuyor. Mağduriyeti en aza indirmesi planlanan bu 5 formülün ne olduğu EYT'liler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte EYT son dakika gelişmesinin detayları...

EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkar? EYT 5 model nedir, hangileridir? Emekli olma hayali kurarken emeklilikten uzaklaşan binlerce EYT'liyi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan grup için AK Parti'nin çalışma başlattığı iddia edildi. 4447 sayılı Kanun ile emekli olma hayali suya yatan yüz binlerce EYT'li için Çalışma Bakanlığı'nın masasında 5 formül bulunuyor. Mağduriyeti en aza indirmesi planlanan bu 5 formülün ne olduğu EYT'liler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte EYT son dakika gelişmesinin detayları...

Eemklilikte Yaşa Taklanları ilgilendiren yeni gelişmeler ve iddialar ortay atılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı programda kesin bir dille “EYT çıkacak.” demişti. Bu iddia EYT'lileri heyecanlandırmıştı. Şimdi ortaya atılan iddiaya göre Çalışma Bakanlığı EYT'ye takılan binlerce kişinin mağduriyetini en aza indirmek için 5 formullü bir çalışma başşattı. EYT'ye takılanlar da EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkar? EYT 5 model nedir, hangileridir? gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor.

EYT çıkacak mı?

EYT'liler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son zamanlarda siyasiler de EYT konusunu konuşmalarında geçiriyor. EYT konusunda çeşitli çalışmaların yapıldığı iddia ediliyordu ancak son aylarda bu iddiaların sıklığı oldukça arttı. EYT'lilerin mağduriyetinin giderilmesi için masada 5formul olduğu belirtildi. Bunlar kısmi emeklilik, sigortaya bakılması, kademeli emeklilik, prim tamamlama ve Finlandiya modeli. Bu modellerden biri hayata geçirilirse binlerce EYT mağduru erken emekli olabilir.

EYT ne zaman çıkar?

EYT yasasının ne zaman çıkacağı yada çıkıp çıkmayacağı henüz net değil. Yetkililerden bu yönde bir doğrulanmış açıklama henüz gelmedi. Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç 2023'te EYT yasasının çıkacağını iddia etmişti. Koç "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi. Koç, bakanlıktan bazı kişilerle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı.

EYT 5 model nedir, hangileridir?

1-) KISMİ EMEKLİLİK

3600 günü olan kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir.

2-) SİGORTAYA BAKILMASI

Yaşa değil sadece sigorta primine bakılarak karar verilmesi.

3-) KADEMELİ EMEKLİLİK

Her yıl ksintili olarak emekli maaşıo bağlanması.

4-) PRİM TAMAMLAMA

EYT'lilere de prim tamamlama uygulaması gelebilir.

5-) FİNLANDİYA MODELİ

Emeklilik hakkı kazanana kadar kesintili emekli maaşı modeli.

EYT çıkarsa kimler emekli olur?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasıyla, 8 Eylül 1999'da sigortalı olup, getirilen kademeli yaş şartından dolayı emekli olacağı tarih uzayanlardan, emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayıp yaşın dolmasını bekleyenlerin emekli edilmesi amaçlanıyor.

EYT nedir?

Emekli olma hayali kuran binlerce kişi 8 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen

emeklilikten uzaklaştı. Kanun ile emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a, 5 bin prim gün sayısı da 7 bine yükseltildi. Emekli olmak için prim günü sayan yüzbinlerce kişinin emekli olma hayallari suya düştü. 4447 sayılı Kanun ile emekli olamayan binlerce kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.