Eylül ayı önemli günler | Eylül ayında hangi özel günler var?
Eylül ayı önemli günler | Eylül ayına girmemizin ardından önemli gün ve tatiller araştırılmaya başlandı. Peki eylül ayında hangi özel günler var? Hangi günlerde bayram ve tatiller var? İşte detaylar...
2022-08-30 15:07:18
Eylül ayına girmemizin ardından önemli gün ve tatiller araştırılmaya başlandı. Peki eylül ayında hangi özel günler var? Hangi günlerde bayram ve tatiller var? İşte detaylar...
Eylül ayı önemli günler
1 Eylül Dünya Barış Günü
8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü
12 Eylül Dünya İlkyardım Günü
19 Eylül Gaziler Günü
Eylül ayının 3. Haftası İlköğretim Haftası
23-29 Eylül Demiryolu Haftası
23 – 29 Eylül Dünya İşitme Engelliler Haftası
25 Eylül -1 Ekim İtfaiyecilik Haftası
25 Eylül Dünya eczacılık Günü
26 Eylül Türk Dil Bayramı
27 Eylül Dünya Turizm Günü
29 Eylül Dünya Kalp Günü
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