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Eylül ayı önemli günler | Eylül ayında hangi özel günler var?

Eylül ayı önemli günler | Eylül ayına girmemizin ardından önemli gün ve tatiller araştırılmaya başlandı. Peki eylül ayında hangi özel günler var? Hangi günlerde bayram ve tatiller var? İşte detaylar...

46 Dakika Önce
2022-08-30 15:07:18
Eylül ayı önemli günler | Eylül ayında hangi özel günler var?

Eylül ayına girmemizin ardından önemli gün ve tatiller araştırılmaya başlandı. Peki eylül ayında hangi özel günler var? Hangi günlerde bayram ve tatiller var? İşte detaylar...

Eylül ayı önemli günler

1 Eylül Dünya Barış Günü

8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü

12 Eylül Dünya İlkyardım Günü

19 Eylül Gaziler Günü

Eylül ayının 3. Haftası İlköğretim Haftası

23-29 Eylül Demiryolu Haftası

23 – 29 Eylül Dünya İşitme Engelliler Haftası

25 Eylül -1 Ekim İtfaiyecilik Haftası

25 Eylül Dünya eczacılık Günü

26 Eylül Türk Dil Bayramı

27 Eylül Dünya Turizm Günü

29 Eylül Dünya Kalp Günü

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