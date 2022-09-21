Eylül ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı toplantısı için saat arayışı başladı. Altın, dolar ve kripto para başta olmak üzere ekonomik piyasaları yakından etkileyen FED toplantısı için geri sayım devam ediyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman ve ne zaman açıklanacak?

FED'in Eylül 2022 faiz kararının tarihi ve saati için araştırmalar devam ediyor. FED toplantısına kısa bir süre kala piyasalarda tedirgin bir beklenti hakim. Fed'in faiz artırım kararlarının ardından Eylül ayında FED'in faiz oranlarını 75 baz puan artırması bekleniyor. Peki, Fed toplantısı ne zaman, saat kaç? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed'in Eylül ayı faiz karar toplantısı 20-21 Eylül'de yapılacak. Fed faiz kararı toplantısının ardından Jerome Powell'ın 21 Eylül bu akşam 21.00'de açıklama yapması bekleniyor. .