Eylem Şahin Milyonlara Koşuyor

Halkın desteği ile bulunduğu konuma geldiğinden sürekli bahseden fenomen, BİZ AYRILDIK şarkısı ile yeniden gündemi sarsmaya geliyor.

Oldukça büyük bir lansman yapan şarkıcı, işini oldukça ciddiye alıyor. Tiktok'ta kimsenin yapamayacağı kadar büyük olan lansmanlar Eylem Şahin için çok önemli. Oldukça kaliteli bir lansman yapan şarkıcı bu konuda kesenin ağzını da açtı. Sadece şarkıları için değil tanıtımlar için de kaliteyi üst düzeye çıkaran Eylem şahin, kalite konusunda bir kez daha kendini kanıtladı. Şimdi ise en merak edilen soru BİZ AYRILDIK şarkısının kaç milyona ulaşacağı ve bir sonraki çıkaracağı şarkının isminin ne olacağı hayranları tarafından merak ediliyor.

Biz Evleniyoruz isimli single çalışması ile gündemi sarsan şarkıcı, 8 ayda 21 milyon izlenme ile çok kısa sürede milyonlarca dinlenerek müzik listelerinde yer almıştır. Oldukça büyük emek ile çıkarttığı şarkısı ile gurur duyan fenomen şimdi ise yeni şarkısı için çok heyecanlı. Uzun süredir üzerinde çalıştığı şarkısının başarısı ile oldukça büyük bir başarı yakalayan Eylem Şahin, Biz Evleniyoruz adlı single çalışmaları ile birçok müzisyene taş çıkartmıştı. Hatta Uluslararası iş insanları zirvesi 2021 ödüllerinde Tiktok'da yılın en iyi çıkış yapan şarkısı Biz Evleniyoruz olmuştu. Oldukça dikkat çekici bir klip çeken Eylem Şahin klipteki altın detayları ile gündeme oturmuştu. Yeni çalışmaları ile bir anda tiktokun ve müzik listelerinin zirvesine oturan Eylem Şahin sekiz ay gibi kısacık bir zamanda 21 milyona ulaştı. Desteklerini bir an olsun esirgemeyen emeği geçen herkese sonsuz teşekkür eden Eylem Şahin, çok yakında yepyeni projeler ile karşınızda olacağım demişti.

Son zamanlarda sosyal medyanın en önemli kanallarından biri olan Tiktok ile birçok fenomende hayatımıza girdi. Fakat bazıları samimi davranışları ile daha çok sevildi ve adeta bizden biri oldu. Bu isimlerden en popüleri ise başarılı fenomen Eylem Şahin. Sosyal medyaya Tiktok ile adımını atan Eylem Şahin, Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Ankara'da tamamlayan başarılı sanatçı ilk olarak mesleği konusu açıldığında mesleğini "yaşam koçluğu" olarak tarif etmiştir. Kısa süre içinde herkes tarafından tanınan isim şu an için ise oldukça başarılı bir şarkıcı. Milyonlarca insanın kullandığı TikTok'un ünlüleri arasında girmeyi başaran Eylem Şahin, 2018 yılından bu yana bu platformda faaliyet gösteriyor. Çektiği içeriklerle ve dikkat çeken profiliyle en çok konuşulan isimlerden biri olan Eylem Şahin, çok kısa zamanda takipçi sayısı arttı. Yaşamını şeffaf bir şekilde paylaşan fenomen çıkardığı şarkı ile de şu an için Tiktok dışında Türkiye'de de oldukça sevilen başarılı bir şarkıcı oldu. .