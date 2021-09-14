Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu online ücretli dizi ve film platformu Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi, Avruoa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını aldı. ExxenSpor nasıl izlenir? ExxenSpor Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir? sorusu takımlarının Avrupa maçlarını izlemek isteyen taraftarların kafasını kurcalıyor. İşte ExxenSpor izleme yöntemi;

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu online ücretli dizi ve film platformu Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi, Avruoa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını aldı. ExxenSpor nasıl izlenir? ExxenSpor Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir? sorusu takımlarının Avrupa maçlarını izlemek isteyen taraftarların kafasını kurcalıyor. İşte ExxenSpor izleme yöntemi;

ExxenSpor 3 yıllığına Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını satın aldı. Takımlarının maçlarını izlemek isteyen taraftarlar ExxenSpor nasıl izlenir sorusna yanıt arıyor. ExxenSpor'u izlemek için öncelikle platforma üye olmak gerekiyor. ExxenSpor'a üye olmanın birden fazla yolu var. İşte ExxenSpor nasıl izlenir? sorusunun yanıtı;

ExxenSpor nasıl izlenir?

ExxenSpor'a bir SMS ile üye olabilirsiniz. SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

Aylık RKLMVar paketi için mesaj alanına "EXXEN"

Aylık RKLMYok paketi için mesaj alanına "EXXEN REKLAMSIZ" yazıp 9300'a gönderebilirsin.

Aktif bir EXXEN üyeliğin yoksa ve operatörüne Mobil Ödeme için onay verdiysen, aboneliğini başlatabilmek için senden bir onay isteyecek

Gelen SMS'e "EVET" yazıp gönderdikten sonra sana gelen mesajda yazan şifre ve cep telefonu numaranla, dilersen GooglePlay ya da Apple Store üzerinden EXXEN uygulamasını indirerek, dilersen WEB üzerinden internet tarayıcına www.exxen.com yazarak EXXEN'e giriş yapabilirsin.

Üye adı alanına cep telefonu numaranı, şifre alanına da sana gönderdiğimiz SMS'de yazan şifreyi girmen yeterli.

"Giriş Yap" butonuna bastıktan sonra, aşağıdaki resimde görülen alanlar için senden onay isteyeceğiz. İlgili alanları işaretleyip, "Devam Et" butonuna bastıktan sonra EXXEN'in zengin içeriklerini izlemeye başlayabilirsin.

Exxen üyelik ücreti ne kadar?

Exxen Reklamlı Üyelik için Aylık 12.90 TL,

Exxen Reklamsız Üyelik için Aylık 22.90 TL olarak,

ExxenSpor üyelik ücreti ne kadar?

ExxenSpor Reklamlı paketi aylık vergiler dahil 49,90TL,

ExxenSpor Reklamsız paketi aylık vergiler dahil 59,90TL'dir

ExxenSpor mobilde izlenir mi?

TV'de, cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, Apple Store, Apple TV, Android TV ve Akıllı TV'lerde izleyebilirsin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.