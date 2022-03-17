Exxen tek maç üyelik (Galatasaray-Barcelona) Exxen tek maç satın alma var mı? ExxenSpor tek maç fiyatı 2022

ExxenSpor tek maç fiyatı 2022 | Exxen tek maç üyelik (Galatasaray-Barcelona) Exxen tek maç satın alma var mı? soruları dev maç yaklaştıkça spor severler tarafından sorulmaya başlandı. Ülkemizde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın hakları Exxen platformuna geçti. Dev karşılaşmaları izlemek için Exxen'e üye olmak gerekiyor. Digitürk tek maç üyelik sisteminin Exxen'de olup olmadığı spor severler tarafından merak edilmeye başlandı.

ExxenSpor tek maç fiyatı 2022 | Exxen tek maç üyelik (Galatasaray-Barcelona) Exxen tek maç satın alma var mı? soruları dev maç yaklaştıkça spor severler tarafından sorulmaya başlandı. Ülkemizde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın hakları Exxen platformuna geçti. Dev karşılaşmaları izlemek için Exxen'e üye olmak gerekiyor. Digitürk tek maç üyelik sisteminin Exxen'de olup olmadığı spor severler tarafından merak edilmeye başlandı.

Türk takımlarının Avrupa mücadeleleri Exxen'de yayınlanıyor. Takımlarına ekran başında destek vermek isteyen taraftarlar aylık ve yıllık üyelik olmadan tek maç satın alma (üyelik) sistemi ile maçları izeyeyip izleyemeyeceklerini araştırıyor. Dijital dizi, film platformu Exxen flaş bir hamle ile spor dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Avrupa Kupası maçlarının yayın haklarını satın alan Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını ExxenSpor'da yayınlamaya başladı.

Exxen tek maç üyelik (Galatasaray-Barcelona)

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu ikinci maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar tek maç üyelik var mı? sorusuna yanıt arıyor. Exxen sisteminde tek maç üyelik bulunmuyor. Avrupa maçlarını izlemek için ExxenSpor'a üye olmak gerekiyor. Aylık yada yıllık seçenekleri olan Exxen'de spor severler tek maç satın almak yerine aylık üyeliği tercih edebilirler.

Exxen tek maç satın alma var mı?

Exxen platformunda maçları izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen'de tek maç satın alma hizmeti bulunmuyor.

Exxen Avrupa Ligi maçları üyeliği ne kadar?

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

Yıllık olarak reklamlı içerik ise 99.90 TL. Yıllık reklamsız üyelik ise 199.90 TL.

Exxen'de Avrupa maçları (Şampiyonlar Liği, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) nasıl izlenir?

Takımlarını desteklemek isteyen milyonlarca kişi Exxen'de maçların nasıl izleyebileceğini araştırıyor. Exxen'de Avruoa maçlarını izleyebilmek için ExxenSpor üysi olmanız gerekiyor. İşte Exxen'de maç ilzmek için yapılması gerekenler;

1- Öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın.

2- "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarını doldurun.

3- Açılan sayfada arşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

4- Sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

5- Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin.

Exxen nedir?

Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayan Exxen, ilk kez kamuoyuna 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de yakında beraberiz." açıklamasıyla duyuruldu.

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi. Platformun yıllık bütçesinin ise 900 milyon TL olacağını açıkladı.

Platform içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı açıklandı. Ayrıca televizyonda ticari sebepler nedeniyle yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanacağı belirtildi. Ali Taran'ın önerisiyle, platformun adı Exxen olarak belirlendi. .