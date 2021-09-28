Exxen tek maç nasıl alınır? Exxen tek maç satın alma var mı? ExxenSpor tek maç üyelik var mı?

Exxen tek maç nasıl alınır? Exxen tek maç satın alma var mı? ExxenSpor tek maç izle özelliği var mı? Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları başladı. Ülkemizde Avrupa maçlarının yayın haklarını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen Platformu 3 yıllığına satın aldı. Takımlarının maçlarını Exxen'de izlemek isteyen taraftarlar tek maç satın alma özelliği var mı siye araştırıyor.

Exxen tek maç nasıl alınır? Exxen tek maç satın alma var mı? ExxenSpor tek maç izle özelliği var mı? Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları başladı. Ülkemizde Avrupa maçlarının yayın haklarını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen Platformu 3 yıllığına satın aldı. Takımlarının maçlarını Exxen'de izlemek isteyen taraftarlar tek maç satın alma özelliği var mı siye araştırıyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başladı. Birbirinden iddialı dizi ve filmlerle üye sayısını her geçen gün artıran Exxen spor dünyasına şaşırtıcı bir giriş yaptı. Exxen Platformu UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını satın aldı. ExxenSpor üyelik sistemi üzerinden yayın hizmeti veriyor. Exxen'e üye olanlar ExxenSpor üzerinedn maç yayınlarını izlemeye başlayabilir. Takımlarının maçlarını izlemek isteyen taraftarlar Exxen tek maç satın alma var mı? Exxen tek maç nasıl alınır? Exxen tek maç nasıl alınır? gibi sorulara yanıt arıyor.

Exxen tek maç satın alma var mı?

Ülkemizde UEFA Avrupa maçlarının yayın haklarını Exxen satın aldı. Exxen üzerinden takımlarının maçlarını tek maç üyelik sistemi ile izlemek isteyen taraftarlar Exxen tek maç nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor. Exxen'de henüz tek maç satın alma ve tek maç üyelik sistemi bulunmuyor. ExxenSpor üye olmak isteyenlere aylık ve yıllık abonelik sistemi seçeneğini sunuyor. T

Exxen tek maç satın alma var mı?

Exxen'de tek maç satın alma özelliği yok. Takımlarının maçlarını kısa süreliğine izlemek isteyenler ExxenSpor'a aylık üyelik yapabilir.

Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği ne kadar?a

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

Sezonluk Paket (Reklamlı) aylık 34.80 TL

Sezonluk Paket (Reklamsız) aylık 44.80 TL

Aylık Paket (Reklamlı) 49.80 TL

Aylık Paket (Reklamsız) 59.80 TL

Bu fiyatlar WEB üzerinden yapılan alımlarda geçerlidir.

ExxenSpor maçları bir çok cihazdan izlenbilir. ExxenSpor maçlarını cep telefonu, tablet, bilgisayar, Apple TV ve Android TV'den izleyebilrsiniz.

ExxenSpor ticari üyelik fiyatları

Tek cihazlı kullanım aylık 299 TL

Üç cihazlı kullanım aylık 649 TL

Beş cihazlı kullanım aylık 949 TL

EXXEN Smart TV'lere Nasıl Yüklenir?

Exxen'i 2017 ve sonrası modellerdeki Samsung, Webos 4.0 ve üstü versiyonlardaki LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton, Hi-Level gibi Smart TV'ler'de, Philips ve Sony'nin Android TV özelliği mevcut modellerinde, Apple TV, Mi Stick, Mi Box gibi Android TV özelliğine sahip tüm cihazlarda izleyebilirsin. Uygulamaları indirmek için televizyonun İnternet'e bağlı olması gerektiğini unutma!

Samsung Smart TV Exxen Yükleme: 2017 ve sonrası Samsung TV'de, uzaktan kumandanın Home (Giriş) butonuna bas. Bazı uzaktan kumandalarda bu tuşun üzerinde bir ev resmi vardır. Apps (Uygulamalar) seçeneğini seç ve "Select" (Seç) tuşuna bas. Bunu yapmak için sırasıyla uzaktan kumandanın ok tuşlarını kullanarak Apps (Uygulamalar) seçeneğine kaydır ve kumandanın çok renkli "Select" (Seç) tuşuna bas. Ekranın sağ üst köşesinde Search (Ara) sekmesini göreceksin. Search (Ara) kısmına EXXEN yaz.

Install (Yükle) butonunu seç ve "Select" (Seç) tuşuna bas. Bu buton uygulamanın adının altında olacak. Install (Yükle) butonunu seçtikten sonra uygulama indirilmeye başlayacak. İndirme bittikten sonra kullanıcı adı ve şifrenle giriş yapabilirsin.

LG TV Exxen yükleme: webOS 4.0 ve üstü versiyonlardaki LG TV'de, uzaktan kumandanın SMART tuşuna bas. Bu seni ana sayfaya götürecek. Profil simgesini seç. Bu, ekranın sağ üst köşesindeki kişi şeklindeki simgedir. LG hesap bilgilerini gir ve Sign In (Oturum Aç) seçeneğini seç. Hesap bilgilerin e-posta adresini ve şifreni içerir. TV'nin uzaktan kumandasında yukarı kaydır. Bu, ana sayfanın sağa kaydırılmasını ve farklı uygulama kategorilerini görüntüleyebilmeni sağlar. Search (Ara) kısmına EXXEN yaz. İstendiğinde OK (TAMAM) butonunu seç. Seçtiğinde uygulama yüklenmeye başlayacak. İndirme tamamlandıktan sonra Install (Yükle) butonunun uygulamayı başlatacağı Launch (Başlat) butonunu seçebilirsin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.