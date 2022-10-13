Exxen tek maç izleme | Exxen tek maç satın alma var mı? AEK Larnaca- Fenerbahçe maçı tek maç izlenir mi? ExxenSpor 1 maç üyelik var mı?

Exxen tek maç izleme | UEFA Avrupa Ligi-UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçları Exxen platformunda yayınlanıyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe B grubunda yoluna emin adımlarla ilerliyor. Fenerbahçe AEK Larnaca maçını Exxen'de izlemek isteyenler Exxen tek maç satın alma var mı? AEK Larnaca- Fenerbahçe maçı tek maç izlenir mi? sorularını soruyor. Peki ExxenSpor 1 maç üyelik var mı?

Türkiye merkezli Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen Avrupa Ligi maçlarının yayın haklarını aldı. Takımlarımızın Avrupa Liglerindeki maçları bundan böyle Exxen'de yayınlanacak. 13 Ekim'de Avrupa Ligi B grubunda AEK Larnaca takımı ile karşılacak Fenerbahçe bu maçtan alacağı galibiyet ile gruptan çıkmayı garantileyebilir. UEFA Avrupa Ligi AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını izlemek isteyenler Exxen tek maç satın alma var mı? AEK Larnaca- Fenerbahçe maçı tek maç izlenir mi? ExxenSpor 1 maç üyelik var mı? sorularını sıkça sormaya başladı.

Exxen tek maç satın alma var mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans ile taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe rövanş karşılaşmasında 4. maçında AEK Larnaca takımı ile karşılaşacak. 13 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak olan zorlu mücadele Exxen platformunda yayınlanıyor. Exxen'de henüz tek maç satın alma ve tek maç üyelik sistemi bulunmuyor. Exxen'e üye olarak UEFA Avrupa Ligi maçları izlenebilir.

AEK Larnaca- Fenerbahçe maçı tek maç izlenir mi?

Fenerbahçe ilk maçında 2-0 yendiği AEK Larnaca takımı ile 13 Ekim'de karşılaşacak. Taraftarlar bu maçı tek maç olarak izleyemeyecek. Tek maç satın alma Exxen'de henüz bulunmuyor. Dijital platform olan Exxen'e üye olarak maç izlenebilir.

ExxenSpor 2022 fiyatı ne kadar?

ExxenSpor'a üye olarak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları izlenebilir. ExxenSpor üyeliği 2022 yılında 119.9 TL'dir (Exxen 39,90 TL+Exxenspor 80.00 TL)

Exxen nereden izlenir?

TV'de, cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, Apple Store, Apple TV, Android TV ve Akıllı TV'lerde izleyebilirsin.

Exxen'de Avrupa maçları (Şampiyonlar Liği, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) nasıl izlenir?

Takımlarını desteklemek isteyen milyonlarca kişi Exxen'de maçların nasıl izleyebileceğini araştırıyor. Exxen'de Avruoa maçlarını izleyebilmek için ExxenSpor üysi olmanız gerekiyor. İşte Exxen'de maç ilzmek için yapılması gerekenler;

1- Öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın.

2- "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarını doldurun.

3- Açılan sayfada arşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

4- Sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

5- Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin.

ExxenSpor SMS ile üyelik nasıl yapılır?

ExxenSpor'a bir SMS ile üye olabilirsiniz. SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

Aylık RKLMVar paketi için mesaj alanına "EXXEN"

Aylık RKLMYok paketi için mesaj alanına "EXXEN REKLAMSIZ" yazıp 9300'a gönderebilirsin.

Aktif bir EXXEN üyeliğin yoksa ve operatörüne Mobil Ödeme için onay verdiysen, aboneliğini başlatabilmek için senden bir onay isteyecek

Gelen SMS'e "EVET" yazıp gönderdikten sonra sana gelen mesajda yazan şifre ve cep telefonu numaranla, dilersen GooglePlay ya da Apple Store üzerinden EXXEN uygulamasını indirerek, dilersen WEB üzerinden internet tarayıcına www.exxen.com yazarak EXXEN'e giriş yapabilirsin.

Üye adı alanına cep telefonu numaranı, şifre alanına da sana gönderdiğimiz SMS'de yazan şifreyi girmen yeterli.

"Giriş Yap" butonuna bastıktan sonra, aşağıdaki resimde görülen alanlar için senden onay isteyeceğiz. İlgili alanları işaretleyip, "Devam Et" butonuna bastıktan sonra EXXEN'in zengin içeriklerini izlemeye başlayabilirsin.