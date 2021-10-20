Exxen spor ücretsiz izle | Şampiyonlar Ligi-Avrupa Ligi 14 gün Exxen ücretsiz izle | Exxen 14 gün ücretsiz üyelik nasıl yapılır?

Exxen spor ücretsiz izle | UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve konferans Ligi maçlarının yayın haklarını 3 yıllığına Exxen platformu satın aldı. Avrupa futbolunun en önemli turnuvaları bundan böyle ExxenSpor'da yayınlanacak. Ücretli bir platform olan Exxen yeni bir kampanya duyurdu. Buna göre Exxen spor tutkunlarına 14 gün ücretsiz Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını izleme fırsatı sunuyor. Peki Exxen 14 gün ücretsiz üyelik nasıl yapılır?

Exxen spor ücretsiz izle | UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve konferans Ligi maçlarının yayın haklarını 3 yıllığına Exxen platformu satın aldı. Avrupa futbolunun en önemli turnuvaları bundan böyle ExxenSpor'da yayınlanacak. Ücretli bir platform olan Exxen yeni bir kampanya duyurdu. Buna göre Exxen spor tutkunlarına 14 gün ücretsiz Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını izleme fırsatı sunuyor. Peki Exxen 14 gün ücretsiz üyelik nasıl yapılır?

Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvaları bundan böyle 3 yıllığına Exxen platformunda yer alacak. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ExxenSpor'da olacak. Takımlarının Avrupa'daki maçlarını izlemek isteyen taraftarlar maçların ücretsiz izlenip izlenmediğini merak ediyordu. ExxenSpor'u izlemek için Exxen'e üye olmak gerekiyor. Ancak Exxen son yaptığı kampanya ile kullanucularına 14 gün ücretsiz izleme fırsatı sunuyor.

Şampiyonlar Ligi-Avrupa Ligi 14 gün Exxen ücretsiz izle

Exxen'in Twitter hesabında şu açıklama yapıldı; "EXXEN + SPOR'dan oluşan EXXENSPOR üyeliği ile, benzersiz Exxen Dünyası'nın yüzlerce içeriğini + Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçlarını izleyeceksin. Üstelik ‘14 Gün Ücretsiz İzle' avantajıyla."

Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği-UEFA Avrupa Ligi ne kadar?

Exxen'de birbirinden farklı üyelik seçenekleri mevcut. İsteyenler aylık üyelik olurken isteyenler yıllık üyelik yaptırabiliyor. İşte Exxen Şampiyonlar Ligi maçlarını ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ücretleri...

ExxenSpor Reklamlı paketi aylık vergiler dahil 49,80TL,

ExxenSpor Reklamsız paketi aylık vergiler dahil 59,80TL'dir

ExxenSpor ticari üyelik fiyatları

Tek cihazlı kullanım aylık 299 TL

Üç cihazlı kullanım aylık 649 TL

Beş cihazlı kullanım aylık 949 TL

Exxen üyeleri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izleyebilir mi?

Exxen üyesi olanlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izleyemez. Exxen üyelerinin ExxenSpor paketine sahip olmaları gerekiyor. Bunun için Hesap ve Ayarlar kısmına girip, mevcut pakete ExxenSpor Paketi'ni eklemenk yeterli. Bu paketi satın alırken, eski paket iptal edilip, kullanılmayan günlerin iadesi yapılacak. Alınan yeni paket ile hem mevcut içerikler izlenmeye devam edilecek, hem de UEFA maçları seyredilebielcek.

Exxen üyeleri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izleyebilir mi?

Exxen üyesi olanlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izleyemez. Exxen üyelerinin ExxenSpor paketine sahip olmaları gerekiyor. Bunun için Hesap ve Ayarlar kısmına girip, mevcut pakete ExxenSpor Paketi'ni eklemenk yeterli. Bu paketi satın alırken, eski paket iptal edilip, kullanılmayan günlerin iadesi yapılacak. Alınan yeni paket ile hem mevcut içerikler izlenmeye devam edilecek, hem de UEFA maçları seyredilebielcek.

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

ExxenSpor üyeliği nasıl yapılır?

ExxenSpor'a değişik yollardan üye olunabiliyor. Ancak en kolayı SMS ile üye olmak. SMS ile üye olma işlemi sadece bir kaç dakikada sona eriyor.

SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

Aylık RKLMVar paketi için mesaj alanına "EXXEN"

Aylık RKLMYok paketi için mesaj alanına "EXXEN REKLAMSIZ" yazıp 9300'a gönderebilirsin.

Aktif bir EXXEN üyeliğin yoksa ve operatörüne Mobil Ödeme için onay verdiysen, aboneliğini başlatabilmek için senden bir onay isteyecek

Gelen SMS'e "EVET" yazıp gönderdikten sonra sana gelen mesajda yazan şifre ve cep telefonu numaranla, dilersen GooglePlay ya da Apple Store üzerinden EXXEN uygulamasını indirerek, dilersen WEB üzerinden internet tarayıcına www.exxen.com yazarak EXXEN'e giriş yapabilirsin.

Üye adı alanına cep telefonu numaranı, şifre alanına da sana gönderdiğimiz SMS'de yazan şifreyi girmen yeterli.

"Giriş Yap" butonuna bastıktan sonra, aşağıdaki resimde görülen alanlar için senden onay isteyeceğiz. İlgili alanları işaretleyip, "Devam Et" butonuna bastıktan sonra EXXEN'in zengin içeriklerini izlemeye başlayabilirsin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.