Exxen deneme üyeliği ile maç izlenir mi? Exxen deneme aboneliği ile Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları izlenir mi? UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçlarının ülkemizdeki yayın hakları Exxen platformunda bulunuyor. Tuttukları takımın maçlarını izlemek isteyen taraftarlar Exxen deneme üyeliği ile maç izlenir mi? Exxen deneme aboneliği ile Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları izlenir mi? sorularına yanıt arıyor.

Avrupa'nın en heyecanlı futbol müsabakaları Exxen'de yayınlanıyor. Ülkemizden de pek çok takım UEFA Avrupa Ligi ve Konferan Ligi'nde mücadele ediyor. Ülkemizde Avrupa kupalarının yayun hakları Exxen'de bulunuyor. ExxenSpor ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını kesintisiz HD kalitesinde izlemek mümkün. Exxen ücretli bir platform ancak 1 TL karşılığında 7 gün deneme aboneliği imkanı sunuyor. Exxen deneme üyeliği ile maç izlenir mi? Exxen deneme aboneliği ile Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları izlenir mi? soruları ise pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Exxen deneme üyeliği ile maç izlenir mi?

Exxen biribirinden ilginç içeriklerle abone sayısını her geçen gün artırıyor. Acun Ilıcalı'nın hayata geçirdiği platform Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının da yayın haklarını alarak spor dünyasına adım attı. Exxen'e daha önce üye olmayanlara 1 TL karşılığında deneme üyeliği imkanı tanınıyor. 1 hafta boyunca sadece 1 TL karşılığında Exxen'in içeriklerini sınırsız şekilde faydalanabilirsiniz.

Exxen deneme aboneliği ile Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları izlenir mi?

Exxen yeni üye olamak isteyenlere 1 TL karşılığında deneme üyeliği hizmetini hayata geçirdi. Exxen deneme üyeliği ile ExxenSpor'u izlemek mümkün değildir. Exxen deneme aboneliği ile 1 hafta boyunca dizi ve filmler izlenir ancak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları izlenemez.

Exxen deneme üyeliği kaç TL?

Platformdan yapılan tanıtımda " Deneme üyeliği 1TL. Hemen üye ol ve yepyeni Exxen içeriklerini izlemeye başla. İstediğin zaman, istediğin yerde yepyeni Exxen içeriklerini izle. Diziler. İlk 7 Gün 1TL." deniliyor.

Exxen'e nasıl üye olunur?

Exxen platformuna üye olmak oldukça basittir. Exxen'e üye olmak için şu adınları takip etmeniz gerekiyor.

1- www.exxen.com'a girerek ad, soyad ve e-posta adresini girerek "Üye Ol" butonunu tıkla

2- Şifreni oluştur, telefon numaranı gir ve "Devam Et" butonunu tıkla

3- Doğrulama kodunu gir

4- Kullanacağın üyelik planını seç

5- Paketini seçtikten sonra, sağ alt köşedeki "Ödeme Adımına Geç" alanını tıkla

6- Kredi kart bilgilerini gir ve "Onayla ve Abone Ol" butonu tıkla

ExxenSpor'a SMS ile nasıl abone olunur?

TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300 'a SMS göndererek ExxenSpor paketini başlatabilirsiniz.

Aylık ExxenSpor RKLMVar paketi için mesajda " EXXENSPOR "

Aylık ExxenSpor RKLMYok paketi için mesajda " EXXENSPOR " yazıp 9300 'a göndersin.

Exxen nedir?

Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayan Exxen, ilk kez kamuoyuna 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de yakında beraberiz." açıklamasıyla duyuruldu.

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi. Platformun yıllık bütçesinin ise 900 milyon TL olacağını açıkladı.

Platform içerisinde dizi film, reality show, yarışma, belgesel ve çizgi film gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı açıklandı. Ayrıca televizyonda ticari sebepler nedeniyle yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanacağı belirtildi. Yakın dostu Ali Taran'ın önerisiyle, platformun adı Exxen olarak belirlendi.