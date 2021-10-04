Extraction 2 ne zaman çıkacak? Extraction 2 çıkış tarihi ne zaman? Extraction 2 ne zaman yayınlanacak? Başrolünde Thor karakteriyle tüm dünyada tanınan Chris Hemsworth'ün rol aldığı aksiyon ve macera filmi Extraction (çıkarma) filminin ikincisinin geleceği açıklandı. Netflix'in en çok izlenen filmleri arasında yer alan başarılı film bir çok film sever tarafından merakla bekleniyor. İlk filmde ölüp ölmediği belli olmayan Tyler Rake'in (Chris Hemsworth) hayatta kaldığı ortaya çıktı. Peki Extraction 2 Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Extraction 2 çıkacak mı?

Extraction 2 ne zaman çıkacak? Extraction 2 çıkış tarihi ne zaman? Extraction 2 ne zaman yayınlanacak? Başrolünde Thor karakteriyle tüm dünyada tanınan Chris Hemsworth'ün rol aldığı aksiyon ve macera filmi Extraction (çıkarma) filminin ikincisinin geleceği açıklandı. Netflix'in en çok izlenen filmleri arasında yer alan başarılı film bir çok film sever tarafından merakla bekleniyor. İlk filmde ölüp ölmediği belli olmayan Tyler Rake'in (Chris Hemsworth) hayatta kaldığı ortaya çıktı. Peki Extraction 2 Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Extraction 2 çıkacak mı?

ABD Merkezli online paralı dizi ve film platformu Netflix'te 24 Nisan 2020'de yayınlanan Extraction filmi ilk dört haftasında 99 milyon kere izlenerek Netflix'te en çok izlenen film oldu. Extraction Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Yönetmenliğini Sam Hargrave yapmış, senaryo Joe Russo tarafından hazırlanmıştır. Bir uyuşturucu kaçakçısının kaçırılan oğlunu kurtarmak için Bangladeş'e gönderilen bir paralı askerin hikâyesini anlatıyor. Filmde Chris Hemsworth Tyler Rake rolü ile izleyenlerden tam not aldı. Filmi izleyen milyonlarca kişi filmin devamının gelmesini istiyıordu. Son yayınlanan fragmanda filmin ikincisinin geleceği belli oldu. Peki Extraction 2 ne zaman çıkacak? Extraction 2 çıkış tarihi ne zaman?

Extraction 2 ne zaman çıkacak?

Extraction 2'nin ilk fragmanı Netflix tarafından yayınlandı. Filmin devamı olan Extraction 2'de Tyler Rake'in ölmediği belli oldu. Extraction 2'nin fragmanına bakılırsa filmin yayın tarihi henüz belli olmadı. Fragmanda Extraction 2'nin çıkışı 'yakın zamanda' olarak tanımlandı. Yapılan değerlendirmelere ve tahminlere göre Extraction 2'nin 2022'inin ortasında ya da sonlarına doğru yayınlanabileceği yönünde.

Extraction 2 çıkış tarihi ne zaman?

Extraction 2'nin çıkış tarihi henüz net değil. Yapımcılardan ve Netflix'ten konuyla ilgi açıklama geldiği zaman haberimizi güncelleyeceğiz.

Extraction filmi nedir?

Kariyerinin en ölümcül görevine başlayan korkusuz bir karaborsa paralı askeri Tyler Rake (Chris Hemsworth) Hindistan'ın en büyük uyuşturucu kaçakçısının kaçırılan oğlu Ovi Mahajan'ı kurtarmak için verilen görevi kabul eder. Paralı asker olan Tyler Rake küçük yaşta kaybettiği oğlu nedeniyle zamanla kaçırılan çocuğa karşı iyi hisler beslemeye başlar ve onun kurtarılması kendi canından bile önemli bir hale gelmiştir.

Extraction konusu nedir?

Paralı asker Tyler Rake, Hindistan'ın en büyük uyuşturucu kaçakçısının kaçırılan oğlu Ovi Mahajan'ı Dakka, Bangladeş'ten kurtarmak için görevlendirilir. Ovi'yi kurtardıktan sonra şehrin en büyük uyuşturucu efendisi Amir şehri kilit altına alma çağrısı yapar. Tyler artık her adımında düşmanla burun buruna gelecektir. Yol boyunca Tyler küçük yaşta kaybettiği oğlu aklında canlanır ve Ovi'ye karşı bir yakınlık hisseder. Ovi'nin babasının sağ kolu Saju fidye parasını ödemekten kaçınmak için çocuğu tek başına kurtarmaya çalışır.

Her ne kadar Tyler ve Saju birbirleriyle savaşıp Ovi'yi almaya çalışsa da koşullar ikisini de askerler ve polisler ile savaşıp şehirden çıkmaya zorlar. Saju çatışma sırasında ordu lideri tarafından öldürülür. Tyler bu sırada Ovi'nin kaçışını sağlamak için yerel güçlerle çatışmaya devam eder. Tyler, kendisini uyuşturucu efendisine kanıtlamak isteyen Farhad tarafından ateş edilerek vurulmasıyla ölümcül bir şekilde yaralanır. Tyler kendisini köprüden aşağıya atar ve nehre düşer. Paralı asker ekibi Ovi'yi başarılı bir şekilde Mumbai, Hindistan'a ulaştırır.

Olaylardan sekiz ay sonra Nik Khan, Amir'i yemek yediği bir restoranın tuvaletinde öldürürken Ovi ise Tyler'ı düşünerek okulun havuzuna dalış yapıyor, havuzdan çıktıktan sonra birisinin onu izlediğini fark eder.

Extraction oyuncuları

Chris Hemsworth - Tyler Rake

Rudhraksh Jaiswal - Ovi Mahajan

Randeep Hooda - Saju

Priyanshu Painyuli - Amir Asif

Gülşifte Ferahani - Nik Khan

Suraj Rikame - Farhad

David Harbour - Gaspar

Adam Bessa - Yaz Khan

Shataf Figar - Albay

Neha Mahajan - Neysa

Sam Hargrave - Gaetan

Pankaj Tripathi - Ovi Mahajan Senior

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.