Expo Hatay nerede? Hatay Expo'ya nasıl gidilir? Hatay Expo'da neler var? Türkiye önemli etkinliklere ev sahibi yapmaya devam ediyor. Son olarak Expo Hatay ziyaretçilerine kapılarını açtı. Toplam 300 dönüm arazi üzerine inşa edilen Expo alanına gitmek isteyen vatandaşlar şimdiden araştırmalara başladı.

Expo Hatay nerede? Hatay Expo'ya nasıl gidilir? Hatay Expo'da neler var? Türkiye önemli etkinliklere ev sahibi yapmaya devam ediyor. Son olarak Expo Hatay ziyaretçilerine kapılarını açtı. Toplam 300 dönüm arazi üzerine inşa edilen Expo alanına gitmek isteyen vatandaşlar şimdiden araştırmalara başladı.

EXPO; Kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir olimpiyattır. Dünya sergisi ya da Dünya fuarı anlamına gelen EXPO, yenilikçi paylaşımları ve ilerlemeyi teşvik ederek işbirliğini desteklemeyi ve halkın eğitim seviyesini artırmayı amaçlayan uluslararası bir etkinliktir. Ev sahibi ülke tarafından diğer ülkelerin, şirketlerin, ulusal ve uluslararası kuruluşların, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin halkın davet edildiği dev bir organizasyondur. Günümüzde, EXPO FIFA Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunlarından sonra dünyada ekonomik ve kültürel etki yaratan üçüncü en büyük organizasyondur. 150 yıldan fazla süregelen EXPO'lar yetki sahibi kişileri, uzmanları, sivil toplum kuruluşlarını ve politikacıları kapsayan geniş bir kitlenin beraberce çalışmasına olanak veren ve süreleri 6 aylık bir etkinliktir.

EXPO, bölgenin kendi alanını halka tanıtarak bilinçlendirmeyi, değişimi paylaşmayı, ilerlemeyi teşvik etmeyi ve deneyimleri aktarmayı hedefleyen bir platformdur. Uluslararası toplumlar İçin; EXPO ilerleme ve iş birliğini sağlamaya yönelik deneyim ve farklı fikirlerin bir arada bulunarak paylaşıldığı ortak bir havuzdur. Halk için; EXPO alanları eğitim ve eğlence yerleridir. Konferans, sempozyum, sergi ve gösteri gibi birçok temaya uygun faaliyetlerin düzenlenerek insanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hususlarında yenilikçi pozitif bir anlayışın sahip olduğu cazibe merkezidir.

Expo Hatay nerede?

Antakya ve İskenderun bölgelerinde 2 adet olmak üzere toplamda 300 dönüm arazi üzerinde kurulmaktadır. Antakya Expo alanı 200 dönüm büyüklüğünde bir alana yayılmaktadır. Alan Antakya Merkeze 7.4 km, İskenderun Merkez'e 64 km Antakya Havaalanına 30 km mesafededir. İskenderun Expo alanı 100 dönüm büyüklüğünde bir alana yayılmaktadır. Alan İskenderun Merkez'e 8.3 km, Antakya Merkez'e 60 km, Antakya Havaalanı'na 46 km mesafede Arsuz'un Karaağaç Mahallesindedir.

Hatay Expo'da neler var?

Antakya Expo Alanı Fonksiyonları

Medeniyetler Bahçesi

Amfitiyatro: 5000 kişi kapasiteli

Yönetim Binası: Opearsyon merkezi ve VIP ziyaretçi alanı

Hortikültür Seraları

Arkeopark Alanı

Ulusal Şehir Bahçeleri

Sanat ve Kültür Sokağı

Yerel Zanaatler Akademisi

Açık ve Kapalı Sergi Alanları

Ortak Varoluş Mozaiği[2] https://www.ortakvarolus.com 19 Temmuz 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[3]

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi

Biyolojik Gölet

Çocuklar için Eğlence ve Aktivite Alanları

Bitki Müzesi ve Doğal Bitki Bahçesi

Botanik Akademisi

Gastronomi Köyü

Gastronomi Akademisi

Arsuz Expo Alanı Fonksiyonları

Expo Meydanı

Botanik Bahçesi

Uluslararası Gastronomi Merkezi

Uluslararası Şehir Behçeleri

Etkinlik Alanı

Açık Hava Konser Alanı

Hatay Expo'ya nasıl gidilir?

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların 1 Nisan'da başlayacak EXPO 2021 Hatay alanlarına toplu taşıma ile ulaşabilmesi için yeni güzergâhlar oluşturdu. Şehrin farklı noktalarından Antakya ve Arsuz'daki Expo alanlarına ulaşımın kolayca sağlanabilmesi için güzergâhlar oluşturan HBB, vatandaşların Expo alanlarına ulaşmasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli düzenlemeleri yaptı. Yeni güzergâhların 1 Nisan'dan itibaren kullanılacağını ifade eden HBB yetkilileri, vatandaşların otobüslerin sefer saatlerine Hatay Kart mobil uygulamasından ulaşabileceğini bildirdi. İşte EXPO Hatay'a toplu taşıma ile ulaşım bilgileri...

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