Evren Devrim Zelyut kimdir? Evren Devrim Zelyut nereli, kaç yaşında? Ekonomiye dair açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Evren Devrim Zelyut'un kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla merak ediliyor. Gazeteci-Yazar Rıza Zelyut’un da oğlu olan Evren Devrim Zelyut şu sıralar Yeniçağ Gazetesi'nde yazarlık yapıyor. İşte Evren Devrim Zelyut'un hayatı ve biyografisi...

Ekonomi gündemine dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ekonpist ve yazar Evren Devrim Zelyut'un kim olduğu vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. YouTube üzüerinden de ekonomi değerlendirmesi yapan Eren Devrim Zelyut'un hayatı ve biyografisi haberimizin detayında olacak...

Evren Devrim Zelyut kimdir?

Evren Devrim Zelyut Yeniçağ Gazetesi Yazarıdır. Yeniçağ'da ekonomiye dair değerlendirlemelerde bulunan Evren Devrim Zelyut aynı zamanda Gazeteci-Yazar Rıza Zelyut'un da oğludur.

Avrasya Yatırım YouTube kanalı için de ekonomi yorumları yapan Evren Devrim Zelyut hisse senedi, altın ve döviz piyasalarına, hane halklarına ve reel sektör üzerine değerlendirmelerde bulunuyor.

5 yıllık borsa tecrübesine sahip olan Evren Devrim Zelyut daha sonra banka aracı kurumu ve aracı kurumda 10 yıl çalışmıştır.

Borsacı olduğu da bilinen Evren Devrim Zelyut ekonomi lisans ve yüksek lisans derecesi olan, sermaye piyasası kurulu lisansına sahiptir.

Rıza Zelyut kimdir?

Rıza Zelyut 1948 yılında Ormancık, Niksar'da dünyaya geldi. Rıza Zelyut Türk gazeteci, araştırmacı yazardır.

1980 öncesi Türkiye'nin öğretmen örgütü olan Töb-Der örgütlenmesinde aktif rol aldı, yöneticilik yaptı. Tokat, Niksar, Kızıldere Nahiyesi'nde 30 Mart 1972 yılında gerçekleştirilen Kızıldere Katliamı'nı yazdığı ilk kitabı "Sonsuz Yarım Gün" 1980 sonrası Cunta yönetimi tarafından yakıldı ve Zelyut tutuklandı. Cezaevinden çıktıktan sonra Hürriyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. Güneş Gazetesi'nde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. Akşam Gazetesi ve Güneş Gazetesi yazarlığı. Medya Sokağı İnternet Sitesi, Aydınlık ve Toplumsal Haber'de köşe yazarlığı yapmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.