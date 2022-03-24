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Evlin Avidor kimdir? Balerin Evlin Mimar Selim Bey'in (Selim Yuhay) eşi mi, evli mi?
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Evlin Avidor kimdir? Balerin Evlin Mimar Selim Bey'in (Selim Yuhay) eşi mi, evli mi?

Evlin Avidor kimdir? Balerin Evlin Mimar Selim Bey'in (Selim Yuhay) eşi mi, evli mi? Balerin Evlin Avidor'a 10 ay hapis cezası verildi! Evlin Avidor bir süre önce bir süper marketten 150 TL değerinde et çaldığı gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. İstanbul 8.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Elvin Avidor'un kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Evlin Avidor Evim Şahane sunucusu Mimar Selim Bey (Selim Yuhay) ile evliydi.

54 Dakika Önce
2022-03-24 13:12:24
Evlin Avidor kimdir? Balerin Evlin Mimar Selim Bey'in (Selim Yuhay) eşi mi, evli mi?

Evlin Avidor kimdir? Balerin Evlin Mimar Selim Bey'in (Selim Yuhay) eşi mi, evli mi? Balerin Evlin Avidor'a 10 ay hapis cezası verildi! Evlin Avidor bir süre önce bir süper marketten 150 TL değerinde et çaldığı gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. İstanbul 8.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Elvin Avidor'un kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Evlin Avidor Evim Şahane sunucusu Mimar Selim Bey (Selim Yuhay) ile evliydi.

Balerin Evlin Avidor hakkında Sarıyer'deki bir marketten et çalmaya çalıştığı iddiası ile dava açılmıştı. Dava ile ilgili yargılama süreci başlatılmıştı. İstanbul 8.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Balerin Evlin Avidor hakkında karar verildi. Mahkeme, sanık Evlin Avidor'un 'hırsızlığa teşebbüs' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına, ayrıca sanığın hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Evlin Avidor kimdir?

Evlin Avidor ünlü bir balerindir. 1976 yılında dünyaya gelen Evlin Avidor Özel Alman Lisesinden mezun olmuştur.

Bale ve jimnastik ile ilgilenen Elvin Avidor bu alanda eğitmenlilk de yapmaktadır.

İstanbul'da yaşayan Evlin Avidor, 2005 yılında Evim Şahane programı sunucusu ünlü Mimar Selim Yuhay ile evlenmiştir. Çift 10 yıl süren birlikteliklerine 2015 yılında anlaşmalı olarak son vermiştir.

Evlin Avidor 3 çocuk sahibidir.

Evlin Avidor hakkında marketten et çaldığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Evlin Avidor'un daha önceden mağazalarından et hırsızlığı yaptığını güvenlik kamerasından tespit eden market görevlileri, olay günü gelen Avidor'u takibe almıştı. Avidor'un jet ödeme adı verilen kasiyer bulunmayan ödeme noktasından çıkış yaptığı sırada durdurulduğu ve aldığı 25 parça ürünün ödemesini yaptığı, ancak üç paket etin parasını ödemediği tespit edilmişti. Evlin Avidor, 15 senedir aynı marketten alışveriş yaptığını unutkanlık sonucu böyle bir durum yaşandığını söylemişti. Gözaltına alınan Evlin Avidor, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Evidor hakkında son kararı veren mahke Evlin Avidor'un 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. .

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