Evlilik ikramiyesi nasıl alınır? Evlilik ikramiyesi kimlere verilir? Evlilik ikramiyesi alma şartları neler? Evlenmek isteyenlere ancak ekonomik durumu iyi olmayan bazı kişilere devlet tarafından ikramiye veriliyor. Evlilik ikramiyesi son alınan aylığının 24 katı olarak ödeniyor. Evlilik ikramiyesi alabilmek için bazı koşulları sağlıyor olmak gerekiyor. Evlilik ikramiyesi anne ve babasından dolayı aylık alanlara bir kereye mahsus veriliyor. İşte evlilik ikramiyesi almanın şartları...

Evlilik ikramiyesi nasıl alınır? Evlilik ikramiyesi kimlere verilir? Evlilik ikramiyesi alma şartları neler? Evlenmek isteyenlere ancak ekonomik durumu iyi olmayan bazı kişilere devlet tarafından ikramiye veriliyor. Evlilik ikramiyesi son alınan aylığının 24 katı olarak ödeniyor. Evlilik ikramiyesi alabilmek için bazı koşulları sağlıyor olmak gerekiyor. Evlilik ikramiyesi anne ve babasından dolayı aylık alanlara bir kereye mahsus veriliyor. İşte evlilik ikramiyesi almanın şartları...

Evlenmek isteyenlere devlet tarafından evlilik ikramiyesi veriliyor. Ancak evlilik ikramiyesini herkes alamıyor. Evlilik ikramiyesi belli koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus veriliyor. Peki Evlilik ikramiyesi nasıl alınır? Evlilik ikramiyesi kimlere verilir? Evlilik ikramiyesi alma şartları neler? Evlilik ikramiyesi için nereye başvurmak gerekiyor?

Evlilik ikramiyesi nasıl alınır?

Anne ve babasından dolayı aylık alanlara bir defaya mahsus verilen evlilik ikramiyesi hak sahiplerine rahat nefes aldırıyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, yaklaşık bin lira ölüm aylığı alan kız çocuğu 24 bin lira evlilik ikramiyesi alabiliyor. Evlilik ikramiyesi evlenen binlerce gencin giderini karşılamaya yardımcı oluyor. Bu ikramiyeden yararlanmak için yaş sınırı yok. Bağ-Kur'dan aylık alanlar da yararlanabiliyor. Eski eşiyle yeniden evlenenler yararlanamıyor, ikinci evlilikte de evlenme ikramiyesi ödenmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu anne, babasından aylık alan ve evlenen kadınlara bir defaya mahsus olmak üzere "evlenme ikramiyesi" veriyor. Bu ödenek en son alınan aylığın 24 katı olarak hesaplanıyor.

Evlilik ikramiyesi alma şartları neler?

Boşanma halinde anne, babadan yeniden aylık bağlanabilmesi için de iki yılın geçmesi gerekiyor. İki kız kardeşten biri evlendiğinde öbürünün ölüm aylığı artıyor. Çalıştığı için yetim aylığı almayan kadınlar da bu ödenekten yararlanamıyor. İkramiye alabilmek için yazılı dilekçeyle SGK'ya başvurulması zorunluluğu var. Evlenme tarihi kütüğe işlenmediyse dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de kuruma verilmesi gerekiyor.

Anne, babası vefat eden ve yetim aylığı alan kadınlar yararlanıyor. Aynı durumdaki erkeklerin ikramiye hakkı bulunmuyor. İkramiye bir defaya mahsus olarak tanımlanıyor.

Çalışan kadınların evlilik ikramiyesi hakkı da bulunmuyor.

Evlilik ikramiyesi başvurusu nereye yapılır?

Başvuru bulunulan yerdeki SGK müdürlüklerine yapılıyor. Evliliğin ilk beş yılı içinde başvuru gerekiyor. Bu sürenin sonunda başvuruda bulunulması durumunda zamanaşımı nedeniyle ikramiye almak mümkün olmaz.

Hak sahiplerinin öncelikle dilekçeyle başvurusu gerekiyor. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmediyse dilekçeyle birlikte evlenme cüzdanının bir örneğinin kuruma verilmesi zorunluluğu var.

İkramiye alabilmek için ilk evliliğin yapılıyor olması gerekiyor. İkinci defa evlenen, eski eşle nikâh tazeleyen bu imkândan yararlanamıyor.

Boşanma durumunda yeniden aylık bağlananlar ödenen ikramiyenin 12 aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylık alamaz. İkramiyenin iadesi söz konusu değil. Hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde bu sürenin sonuna kadar kadar gelir veya aylık bağlanmaz.

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