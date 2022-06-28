Evli, çocuklu zamlı asgari ücret ne kadar? 2022 Temmuz zamlı asgari ücret evli işçi net kaç TL? soruları şu sıralar milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından sorulmaya başlandı. Bilindiği üzere asgari ücrete Temmuz zammı için hükümet çalışmalara başladı. Peki Temmuz ayında asgari ücrette AGİ olacak mı? Evli ve çocuklu asgari ücretli Temmuz zammıyla kaç LT maaş alacak? Bu soruların yanıtı bir kaç gün içinde netlik kazanacak.

Evli, çocuklu zamlı asgari ücret ne kadar? 2022 Temmuz zamlı asgari ücret evli işçi net kaç TL? Milyonlarca çalışanın maaşına zam yapılması için süreç başladı. Erdoğan Kabine Toplantısı'nda asgari ücretlilere de Temmuz ayında zam yapılacağını açıkladı ve zam oranının ilerleyen günlerde duyurulacağını belirtti. Milyonlarca asgari ücretli de maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merakla beklemeye başladı. Bilindiği gibi 2022 yılının başında AGİ kaldırılmıştı. Peki Temmuz ayında asgari ücrette AGİ olacak mı? Evli ve çocuklu asgari ücretli Temmuz zammıyla kaç LT maaş alacak? Bu soruların yanıtı bir kaç gün içinde netlik kazanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeleri açıkladı. Memur, emekli ve asgari ücret zamlarına dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan çalışanları heyecanlandırdı. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücrete zam konusuna ilişkin "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. dedi.

Evli, çocuklu zamlı asgari ücret ne kadar? (Tahmini)

2022 Ocak ayında yapılan yüzde 50'ye yakın zamla birlikte asgari ücret net 4.253 TL'ye çıkmıştı. Temmuz ayında ise gelecek olan zam milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 20 oranında zam yapılırsa eğer asgari ücret 5103 TL'ye çıkacaktır. Asgari ücrete ne kadar zam yapıalcağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Asgari ücret zammı Temmuz ayının başında belli olması bekleniyor.

Erdoğan Kabine Toplantısı'ndaki açıklamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya geleceğini ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan bitireceklerini belirterek, "Ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle, emekçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız." dedi.

2022 Temmuz zamlı asgari ücret evli işçi net kaç TL?

2022 yılında uygulanacak asgari ücret net 4 bin 253 lira olacak. Böylece asgari ücretlilerin maaşında net bin 428 liralık artış olacak. 2022'nin başında AGİ kalkmıştı. Yani evlilik durumu ve çocuk durumuna göre AGİ farklılığı ortaan kalkmıştı. Buna göre artık asgari ücretli çalışanlar çocuk ve eş durumuna bağlı olmaksızın AGİ'den yararlanamayacak.

Asgari ücrette AGİ yok mu?

İstisna nedeniyle alınmayacak vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacak. Yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacak.

Asgari ücretle çalışan ve istisna uygulaması nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı da dahil olmak üzere vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda bulunanların engellilik indirimine ilişkin işlemleri önceden olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılacak.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.