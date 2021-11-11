Evlenene 2 yıllık ikramiye: Kimler yararlanabilir?

Anne ve babasından dolayı aylık alanlara bir defaya mahsus verilen evlilik ikramiyesi hak sahiplerine rahat nefes aldırıyor. İşte evlenme ikramiyesinde merak edilenler..

Sosyal Güvenlik Kurumu anne, babasından aylık alan ve evlenen kadınlara bir defaya mahsus olmak üzere "evlenme ikramiyesi" veriyor. Bu ödenek en son alınan aylığın 24 katı olarak hesaplanıyor.

Sabah'ın haberine göre, yaklaşık bin lira ölüm aylığı alan kız çocuğu 24 bin lira evlilik ikramiyesi alabiliyor.

Evlilik ikramiyesi evlenen binlerce gencin giderini karşılamaya yardımcı oluyor. Bu ikramiyeden yararlanmak için yaş sınırı yok. Bağ-Kur'dan aylık alanlar da yararlanabiliyor. Eski eşiyle yeniden evlenenler yararlanamıyor, ikinci evlilikte de evlenme ikramiyesi ödenmiyor.

Boşanma halinde anne, babadan yeniden aylık bağlanabilmesi için de iki yılın geçmesi gerekiyor. İki kız kardeşten biri evlendiğinde öbürünün ölüm aylığı artıyor. Çalıştığı için yetim aylığı almayan kadınlar da bu ödenekten yararlanamıyor. İkramiye alabilmek için yazılı dilekçeyle SGK'ya başvurulması zorunluluğu var.

Evlenme tarihi kütüğe işlenmediyse dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de kuruma verilmesi gerekiyor.

EVLİLİK İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR, NASIL HESAPLANIYOR?

SGK'dan dul ve yetim aylığı alırken evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilen eş, kız yetim ve anaya bir defaya mahsus aylıkların 12 ya da 24 katı ikramiye ödeniyor.

YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

Anne, babası vefat eden ve yetim aylığı alan kadınlar yararlanıyor. Aynı durumdaki erkeklerin ikramiye hakkı bulunmuyor. İkramiye bir defaya mahsus olarak tanımlanıyor.

Çalışan kadınların evlilik ikramiyesi hakkı da bulunmuyor. Başvuru, bulunulan yerdeki SGK müdürlüklerine yapılıyor.

İkramiye alabilmek için ilk evliliğin yapılıyor olması gerekiyor. İkinci defa evlenen, eski eşle nikâh tazeleyen bu imkandan yararlanamıyor.

İLK BEŞ YIL İÇİNDE BAŞVURU GEREKİYOR

Evliliğin ilk beş yılı içinde başvuru gerekiyor. Bu sürenin sonunda başvuruda bulunulması durumunda zamanaşımı nedeniyle ikramiye almak mümkün olmaz.

Boşanma durumunda yeniden aylık bağlananlar ödenen ikramiyenin 12 aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylık alamaz. İkramiyenin iadesi söz konusu değil. Hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde bu sürenin sonuna kadar kadar gelir veya aylık bağlanmaz.

Bu kapsamda yapılan yardımları tutarı ne olursa olsun prime esas kazançların hesabında dikkate alınmıyor. Dolayısıyla evlenme yardımları da sigorta priminden muaf tutuluyor.

Hak sahiplerinin öncelikle dilekçeyle başvurusu gerekiyor. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmediyse dilekçeyle birlikte evlenme cüzdanının bir örneğinin kuruma verilmesi zorunluluğu var.

Evlenme ödeneği hesabında ek ödemeler dikkate alınmıyor. Alınan aylığın iki yıllık tutarı kadar peşin ödeme yapılıyor.

Evlenme ve ikramiyeden yararlanma durumunda diğer hak sahiplerinin aylık ya da gelirleri yeniden hesaplanır.

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında gelir verisinden istisna bulunuyor. İki aylık tutarındaki evlilik yardımı vergiye tabi tutulmuyor.

Cenaze ödeneği, sigortalının eşine, yoksa çocuklarına o da yoksa ana babasına, kardeşlerine ödenir. Evlilik ikramiyesi engel teşkil etmiyor.

Kaynak: sabah.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.