Evlat nöbetindeki baba: Kaç gel oğlum, bayramımız olsun

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında 17 yaşında fırında çalışırken PKK tarafından kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, 25 çocuğun teslim olup ailesine kavuştuğunu hatırlatarak oğluna 'Sen de kaç gel, Türk adaletine teslim ol, bizim de bayramımız olsun' dedi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile evlat nöbetini, eylemlerinin 610'uncu gününde kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında 17 yaşında fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, 25 çocuğun teslim olup ailesine kavuştuğunu hatırlatarak oğluna "Sen de kaç gel, Türk adaletine teslim ol, bizim de bayramımız olsun" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

'EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 25 OLDU'

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin, Selma Han'ın oğlu Onur ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Bayram Yetkin'in oğlu Recep'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 25 oldu.

'TESLİM OLANLAR ANNE BABALARIYLA KAVUŞTU'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015'te 17 yaşında fırında çalışırken, kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, kısıtlamada bile evlat nöbetinden vazgeçmeyeceklerini ve evlatlarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

25 çocuğun teslim olup ailesine kavuştuğunu hatırlatan Demir, oğluna kaçıp teslim olması için seslenerek şöyle konuştu:

"Hastalık demeden, bayram demeden, seyran demeden eylemimizi devam ettiriyoruz. Çocuklarımızı alana kadar eylemimizi terk etmiyoruz. Bu zalimler evlatlarımızı bizden çalıp götürdü. Ne hakları var 16 yaşındaki çocuğu götürüp dağa mahkum ediyorlar, bizden ne istiyorlar. Bunlarda ne din, ne iman, ne de merhamet var. Bunlarda vicdan da yoktur. Her gün ölüyüz. Bu çocuktur, candır, bizden koparıp götürdüler. Ne hastalık, ne koronavirüs, ne de bu kısıtlama etkilemiyor bizi. Allah devletimizden razı olsun, 25 çocuğumuz geldi, hiç kelepçe bile vurmadan anne babalarına teslim etti. Bizim eylemimizin dışında da 300'den fazla çocuk geldi. Bundan daha güzel bir şey var mıdır? Ben anne babalara sesleniyorum, gelsinler evlatlarını istesinler. Oğluma da sesleniyorum, oğlum 25 çocuk geldi, sizi kandırıyorlar diyorlar ki 'siz dönerseniz cezaevinde çürürsünüz', devletimiz öyle büyük bir devlettir ki hiç kelepçe vurmadan anne babalara teslim ediyor. Onlar da çocuklarına kavuşup huzur yaşadılar. Sen de kaç gel, Türk adaletine teslim ol, bizim de bayramımız olsun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.