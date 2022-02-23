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Evlat nöbetinde 35. buluşma: 7 yıl sonra kavuştular

TIMETURK / GENEL / Evlat nöbetinde 35. buluşma: 7 yıl sonra kavuştular

Evlat nöbetinde 35. buluşma: 7 yıl sonra kavuştular

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan bir aile daha, PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu.

1 Saat Önce
2022-02-23 15:31:34
Evlat nöbetinde 35. buluşma: 7 yıl sonra kavuştular

Muş'tan 12 Ağustos 2020'de kente gelerek HDP il binası önünde oturma eylemine katılan anne Adalet ile baba Abdülsamet Doğan'ın, 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğulları Ferdi Doğan, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ikna süreci uzmanlarınca yapılan çalışmalar sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada, Doğan çifti, 7 yıl sonra kavuştukları oğulları Ferdi'ye sarıldı, gözyaşı döktü.

Evladına kavuşan aile sayısı 35 oldu

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Anne Doğan gözyaşları içerisinde, "Allah'a çok şükür, Allah inşallah bütün çocukları sağ salim getirir. Çok teşekkür ederim." dedi.

Baba Doğan da yetkililere teşekkür ederek, "Özellikle Cumhurbaşkanına, valiye, kaymakama ve tüm Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Oğlumdan ayrı 7 yıl oldu. Çok sevindim." ifadelerini kullandı.

Doğan ailesinin de evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 35'e yükseldi. .

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