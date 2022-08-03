'Evimi boşalt' kavgası: Ev sahibiyle tartışan kiracı polisi vurup intihar etti

Bursa’da 'Evimi boşalt' diyen ev sahibiyle tartışan kiracı Mahmut B. şikayet üzerine olay yerine gelen polislerden birini yaralayarak yaşamına son verdi.

Bursa'da Gürsu ilçesinde ev sahibi Halil Ç., evini “bakımsız” kullandığı iddiasıyla kiracısı Mahmut B.'yi, 6 ay içerisinde evden çıkarmak istedi. Kiracısının evi belirtilen sürede boşaltmaması üzerine eve giden Halil Ç., kiracısı Mahmut B. ile tartışmaya başladı. DHA'nın haberine göre ev sahibi Halil Ç., kiracısının “silahlı tehdidi” üzerine polisi arayarak ihbarda bulundu.

Mahmut B., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine binanın 3'üncü katındaki teras bölümünden ateş açtı. Bacağına saçma isabet eden polis memuru Ahmet B. yaralanırken, polis ekipleri destek istedi. Takviye talebi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru Ahmet B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri tarafından binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, şüpheliye teslim olması konusunda çağrı yapıldı. Mahmut B., polisin 2 saatlik ikna çabalarına rağmen sokağa ateş etmeye devam edince olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevredeki binalara keskin nişancı polisler yerleştirilirken bir ekip de koçbaşı ile binaya girdi.

İddiaya göre eve giren özel harekat ekipleri, Mahmut B.'nin pompalı tüfekle kendine ateş ettiğini belirledi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mahmut B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Mahmut B.'nin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.