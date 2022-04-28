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Evi sattı, kiracıyı sokağa attı

Avcılar'da bir emlakçı kontratı devam eden kiracının evine, iki kişiyle birlikte girerek eşyaları sokağa attı. Ebru Öksüz ve çocukları, kaymakamlığın desteğiyle otele yerleştirildi.

18 Dakika Önce
2022-04-28 14:42:58
Evi sattı, kiracıyı sokağa attı

Eşinden ayrıldıktan sonra 4 çocuğuyla birlikte, iki aylık depozito ve 1200 TL kira bedeliyle kontrat yaptığını söyleyen Öksüz, "Emlakçı evi sattığını söyleyip en kısa sürede boşaltmamı istedi.

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Çocuklarımın okulu eve yakın olduğu için haziran ayına kadar süre vermesini istedim. İki kişiyle birlikte, iftara 2 saat kala gelip eşyalarımı boşalttı" dedi. Ebru Öksüz, sokağa atılan eşyalarının bir kısmını ablasının işlettiği küçük bir marketin deposuna, taşınma zorluğu olan eşyaları da önünde bıraktı. Beyaz eşyalarını ise marketin içine taşıdı.

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Ebru Öksüz, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'dan yardım istedi. Öksüz'ün durumunu inceleyen kaymakamlık, çocuklarıyla birlikte geçici olarak otele yerleştirdi. Öksüz, polis merkezine giderek emlakçı hakkında da şikayetçi olacağını belirterek, "Ayrıldığım eşimden 1200 TL tazminat alıyorum. Bir tanıdığımın işyerinde çalışıyorum.

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Bu evi ablama ve okula yakın olduğu için tutmuştum. Elimdeki kira sözleşmesine göre 2 aylık depozitom da onlarda. Buna rağmen gelip eşyalarımı kapının önüne koydular. Ben çaresizlik içerisindeyken polisi aramak aklıma bile gelmedi. Tek istediğim çocuklarımla başımızı sokacağımız bir evin olmasıydı" dedi.

Ev sahibi ile emlakçı ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemedi.

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