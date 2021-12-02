Kızartmaya hepimiz bayılıyoruz. Et, tavuk, balık, köfte, patates, patlıcan, kabak... Ne bulsak kızartıyor ve afiyetle tüketiyoruz. Fakat eve sinen kızartma kokusu gerçekten çok rahatsız edici olabiliyor. Sizler için evdeki kızartma kokusunun nasıl yok edileceğini araştırdık...



Kızartmayı ne kadar sağlıksız olsa da milletçe çok seviyoruz. Patates, patlıcan, kabak, biber, et, tavuk, balık, köfte ne bulsak yağın içerisine atıp sonra da afiyetle tüketiyoruz. Fakat kızartma sonrası evimizde kötü bir koku oluşuyor ve bu kokudan oldukça rahatsız oluyoruz. Sizler için bu kokudan kurtulmanın yollarını araştırdık...

Eve sinen kızartma kokusu nasıl yok edilir?

Evinize kızartma kokusu sindiyse bir paket toz vanilyayı tavada hiçbir şey eklemeden kavurun. Vanilyanın mis kokusu bütün evinizi saracak ve kızartma kokusunu baskılayacaktır.

Kızartma aşamasında eve koku sinmesini önlemek için ağzı geniş bir tencerenin içerisinde bir bardak su, yarım çay bardağı sirke ve yarım limon suyunu kaynatın. Bu uygulamayı kızartma yaptıktan sonra da yapabilirsiniz.

Kızartma yaptığınız tenceredeki yağın içerisine bir parça maydanoz koyarak kızartma kokusunun eve yayılmasını önleyebilirsiniz. Maydanozun kızarttığınız ürüne yapışmaması için saplarıyla birlikte büyük dallar olacak şekilde yağın içine koymalısınız. Ayrıca endişeniz olmasın, maydanoz tadı kızarttığınız ürüne geçmeyecektir. Yine de maydanoz kullanmak istemiyor veya evinizde bulunmuyorsa yeşil elma dilimleri de aynı görevi görecektir. Tavaya attığınız yeşil elma dilimi sayesinde eve kötü koku yayılmayacaktır. Fakat yeşil elmanın yanmamasına dikkat etmeli, yanmaya başlarsa yağdan alıp yenisini koymalısınız.

İki bardak suyu tencerede kaynatıp altını kapatın. Daha sonra içerisine bir limon ve bir iki tane kabuk tarçın koyun ve bu karışımı tencereye kapak kapatmadan, ağzı açık bir şekilde bekletin. Kızartma kokuları bu sayede yok olacaktır. Ayrıca bu karışımın içerisine elma dilimleri ve karanfil de eklerseniz eviniz mis gibi kokacaktır.

Kızartma yaparken ocağın hemen yanına birkaç tane yakılmış mum koyun. Mumlar kokuların yok olmasını sağlayacaktır. Kızartma işlemi bittikten sonra da mumları söndürmeyin, yanmaya devam etsin. Yaklaşık yirmi dakika sonra kızartma kokusu hemen hemen yok olmuş olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.