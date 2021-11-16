Evdeki malzemelerle bembeyaz dişlere kavuşun!

Bembeyaz dişler hepimizin hayali. Fakat piyasada satılan diş beyazlatıcı ürünler florür gibi sağlığa zararlı birçok madde içeriyor. Bu yüzden onlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Peki doğal ürünlerle dişler beyazlatılabilir mi? Bu sorunun cevabını sizler için araştırdık...



Bembeyaz dişler sayesinde kendimizden çok daha emin oluyor, çok daha rahat konuşuyor ve gülüyoruz. Dişlerimiz yeterince beyaz değil diye diş beyazlatıcı ürünlere başvurduğumuzda içerisinde florür gibi sağlığa zararlı birçok madde olduğunu görüyor ve hayal kırıklığı yaşıyoruz.

Hepimizin mutfağında bulunan malzemelerle de doğal bir şekilde dişler beyazlatılabilir. Bu yüzden dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız kimyasal maddelere değil, doğal ürünlere yönelmenizi tavsiye ederiz. Peki doğal ürünlerle diş beyazlatan karışım nasıl hazırlanır? Gelin öğrenelim...

Ev yapımı doğal diş beyazlatıcılar

Karbonat - Karbonat diş beyazlatmada çok başarılı bir malzemedir. Ayrıca diş etleri için de oldukça faydalıdır. Fakat miktarını doğru ayarlamanız gerekir. Çünkü fazlası diş minelerine zarar verebilir.

Zerdeçal - Zerdeçal sarı bir renge sahip olsa da dişleri beyaz renge kavuşturmada oldukça başarılı bir üründür. İki çorba kaşığı toz zerdeçal, bir çorba kaşığı karbonat ve bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırıp diş beyazlatıcı olarak günde bir kere kullanabilirsiniz.

Muz - Muz potasyum ve magnezyumdan zengin bir meyvedir. Dolayısıyla dişleri ve diş etlerini besler, aynı zamanda da beyazlamasına yardımcı olur. Dişlerinizi fırçalamadan önce muzun kabuğunun iç kısmıyla dişlerinizi güzelce ovun ve daha sonra her zamanki gibi dişlerinizi fırçalayın. Bu sayede dişleriniz bembeyaz olacaktır.

Çilek - Çilek C vitamininden oldukça zengin bir meyvedir. Dişlerin beyazlamasına da yardımcı olur. İki adet çileği ezip bir çay kaşığı karbonatla karıştırıp dişlerinizi günde bir kere bu karışımla fırçalarsanız dişleriniz bembeyaz olacaktır.

Elma sirkesi - Elma sirkesi asidik yapıdadır. Bu sayede diş etlerine çok iyi gelir, antibakteriyel özelliği sayesinde ağzın içindeki bakterileri yok eder ve lekelerin giderilip dişlerin beyazlamasını sağlar. Dişlerinizi fırçalamadan önce elma sirkesini aynı oranda suyla karıştırıp gargara yaparsanız dişleriniz beyazlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.