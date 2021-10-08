Evde üzüm sirkesi yapabilirsiniz

Korona virüs pandemisi döneminde hepimiz sirkenin değerini çok daha iyi anladık. Sağlık kaynağı olan bu gıda evde doğal ve katkısız olarak yapılınca çok daha faydalı oluyor. Belki daha önce hiç denemediniz ama çeşit çeşit meyvelerden hazırlanan sirkeleri evde kendiniz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Sizler için evde üzüm sirkesi yapımını püf noktalarıyla birlikte haberimizde derledik...

Sirke bakterisi (mycoderma aceti) olarak adlandırılan bir mikroorganizmanın yaptığı bir mayalanma sonucu elde ettiğimiz sirke genellikle yoğun asitli meyvelerden üretilir. Kötü bir kokusu vardır ve ekşidir. Yemeklerde, salatalarda, mikrop kırıcı olarak temizlikte kullanılır. İşte evlerde de katkısız ve doğal olarak, üstelik kolayca yapılabilen bazı sirke tarifleri...

Üzüm sirkesi tarifi

Evde doğal ve katkısız üzüm sirkesi yapmak için bir çay bardağı nohut, bir çay bardağı bulgur, bir buçuk kilo siyah üzüm (açık renkte bir sirke elde etmek isteyenler beyaz üzüm de tercih edebilir), iki yemek kaşığı hakiki bal, bir litre içme suyu, bir çorba kaşığı kaya tuzuna ihtiyacınız olacak.

Üzümleri kirlerinden, tozlarından ve varsa böceklerinden arındırmak için iyice yıkayın ve süzülmesi için bir kenara kaldırın. Sirkeyi plastik değil cam bir kavanozda kurmanız sağlığınız için çok daha iyidir. Sirke yapacağınız cam kavanozu sterilize etmek için güzelce yıkayın ve kurulayın. Önce bir litre içme suyunu ve sonra bir buçuk kilo üzümü cam kavanoza koyun. Üzerine nohutu, bulguru ve balı da ekleyin. Tahta bir kaşıkla bu karışımı karıştırın. Daha sonra temiz bir tülbentle kavanozun kapağını kapatıp üzerine sabitlenmesi için lastik geçirin. Bu kavanozu ışık almayan, karanlık ve ılık bir yerde muhafaza edin ve iki günde bir tahta kaşıkla karıştırın. Yaklaşık yirmi gün sonunda bütün üzümler dibe çökecektir. Üzümlerin hepsi dibe çöktükten sonra hiç karıştırmadan yirmi gün daha bekletin ve mayalanmasına müsaade edin.

Cam kavanozunda sirke anası olarak adlandırılan tabakanın oluştuğunu göreceksiniz. Bu sirke anasını bir kaba alıp daha sonra yine sirke yapımında kullanabilirsiniz. Meyveleri süzün ve kalan suyu kavanoza alıp içerisine bal ve kaya tuzunu koyun. Ağzını yeniden tülle kapatıp yirmi gün daha kavanozu bekletin. Sirkeniz yirmi gün sonunda hazır olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.