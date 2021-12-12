Evde turunçgil parfümü nasıl hazırlanır?

Piyasada satılan parfümler kimyasal madde içeriyor. Peki evde doğal içerikli bir parfüm yapmak mümkün mü? Sizler için bazı doğal içerikli parfüm tarifleri derledik...



Parfümler temiz ve güzel kokmamızı sağlar. Piyasada çeşit çeşit içerikte birçok parfüm satılıyor. Ancak bu parfümler kimyasal ürün içeriyorlar. Bu yüzden onlardan uzak durmak istiyor, yerine başka bir şey de koyamıyorsanız sizlere doğal içerikli evde hazırlayabileceğiniz bazı parfüm önerilerimiz olacak...

Turunçgil parfümü nasıl hazırlanır?

Limon yağı, portakal yağı, bergamot yağı ve mandalina yağı turunçgil ailesindendir. Hangi meyvenin kokusu daha baskın olsun istiyorsanız onun yağından on beş damla bir kabın içerisine koyun, geri kalan yağlardan ise on beş damlayı beşer beşer ilave edin. Bu parfümü çıplak teninize sürün. Kıyafetlerinize değmemesine özen gösterin.

Vanilya katkılı turunçgil parfümü nasıl hazırlanır?

Turunçgil meyveleri, vanilya kokusu ile oldukça güzel bir uyum yakalar. On beş damla vanilya yağı, on damla portakal yağı, beş damla bergamot veya tarçın yağını bir kabın içerisinde güzel bir şekilde karıştırıp kullanabilirsiniz.

Şifalı bitki yağları nasıl hazırlanır?

Bu parfümü hazırlamak için on damla nane yağı, on damla biberiye yağı, beş damla ardıç yağı ve beş damla adaçayı yağına ihtiyacınız olacak. Hepsini bir kabın içerisinde güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra çıplak teninize uygulayabilirsiniz. Fakat kıyafetlerinize değmemesine özen gösterin.

Ağaç özlerinden oluşan parfüm nasıl hazırlanır?

Bu parfümü hazırlamak için on damla sedir ağacı yağı, on damla çam ağacı yağı, beş damla, bergamot yağı ve beş damla sandal ağacı yağına ihtiyacınız olacak. Hepsini bir kabın içerisinde güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra çıplak teninize uygulayabilirsiniz. Ancak kıyafetlerinize değmemesine özen gösterin. Çünkü kıyafetlerinizde zorlu yağ lekeleri kalabilir.

Uzak ülkelerin yağlarından oluşan parfüm nasıl hazırlanır?

Bu parfüm için on damla ylang-ylang yağı, on damla paçuli yağı, beş damla portakal yağı, beş damla ananas yağına ihtiyacınız olacak. Hepsini bir kabın içerisinde güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra çıplak teninize uygulayabilirsiniz. Ancak kıyafetlerinize değmemesine özen gösterin. Aksi takdirde kıyafetlerinizde yağ lekesi kalabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.