Evde rutubeti böyle önleyin!

Su ve buharın neme dönüşmesi rutubet olarak adlandırılır. Rutubet evlerin yapılarına, eşyalara ve en önemlisi insan sağlığına zarar verir. Peki evde oluşan rutubeti önlemenin bir yolu yok mu? Sizler için araştırdık...



Su buharının olduğu her yerde rutubet oluşur. Banyolarda, mutfakta ya da evin herhangi bir bölgesinde su buharı yüzünden oluşan rutubetle karşılaşabiliriz. Rutubetin oluşmasının en önemli nedeni iyi bir şekilde yapılmamış yalıtımdır.

Evde rutubet oluşmasını engellemenin yolları neler?

Artık havalar soğudu. Sıcak yaz günlerindeki gibi pencereleri açıp evlerimizi sık sık havalandıramıyoruz. Bu yüzden evin içerisindeki nem bize rutubet olarak geri dönüyor. Birkaç basit önlem alarak rutubet oluşma riskini en aza indirebilirsiniz.

Her gün evdeki tüm pencereleri açarak evin güzelce havalanmasını sağlamanız gerektiğini unutmayın. Beş dakika dahi olsa evinizi mutlaka havalandırın. Yemek yaparken mutlaka davlumbaz veya aspiratörün havalandırma kısmını kullanın, yaptığınız yemekten çıkan buharın evin içerisinde kalmasına müsaade etmeyin. Eğer aspiratör veya davlumbaz kullanmıyorsanız yemek yaparken mutlaka pencereleri açın.

Kaloriferleri kullanmaya başlayınca önünde mobilya olmamasına, perdenin kaloriferi kapatmamasına dikkat edin. Çamaşırlarınızı evin içerisinde kurutmayın, fakat başka bir çareniz yoksa da çamaşırları tek bir odada ve pencereler açık bir şekilde kurutun. Tüm bu yöntemler sayesinde evde fazla nemin birikmesinin önüne geçebilirsiniz. Bu sayede de rutubetin oluşmasına engel olursunuz.

Karbonat yöntemi

Karbonat, rutubete karşı da alınabilecek önlemlerin başında gelir. Evinizin herhangi bir köşesinde rutubet oluşmasını önlemek istiyorsanız karbonattan destek alabilirsiniz.

Bezden, hava geçirgenliği olan bir torbanın veya ağzı açık bir kasenin içerisine bir miktar karbonat koyun ve bunu evinizde rutubet oluşabileceğini düşündüğünüz köşelere yerleştirin. Karbonat nemi kendi içerisinde hapsedecek ve bu sayede rutubet oluşma riskini azaltacaktır.

Kedi kumu yöntemi

Karbonat gibi kedi kumu da nemi içine çekme özelliğine sahiptir. Bu yüzden evinizde sık sık rutubet oluşan yerlere bir kase veya hava geçirgenliği bez bir torbanın içerisinde kedi kumu da koyabilirsiniz.

Kaya tuzu lambası yöntemi

Kaya tuzu lambası, fazla nemle baş edebilir. Bu sayede rutubetten kurtulmak için kaya tuzu lambalarından satın alarak evinizin farklı bölgelerinde kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.