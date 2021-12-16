Evde peynir yapmak hiç zor değil!

Evde kendi ellerimizle yaptığımız peynirin tadı çok başkadır. Dışarıda satılan hiçbir peynire benzemez. Mis gibi süt kokan peynirler yapmak üstelik çok kolaydır. Gelin birlikte peynir yapmak için gerekli malzemeleri, yapım aşamalarını ve ev yapımı peynirin besin değerini öğrenelim...



Evde kendi ellerinizle hazırladığınız peynirin lezzetini dışarıda bulamazsınız. Tadı oldukça başkadır ve mis gibi süt kokar. Birçok kişi yapımının zor olduğunu düşünerek peynir yapmaya sıcak bakmaz. Fakat evde peynir hazırlamak sanıldığı kadar zor değil. Gelin peynir tarifini birlikte öğrenelim...

Peynir yapmak için hangi malzemelere ihtiyacımız olacak?

Peynir yapmak için beş kilo süt, bir çay bardağı elma sirkesi, bir tane limonun suyu ve bir çay kaşığı tuza ihtiyacınız olacak. İstemezseniz tuz eklemeyebilirsiniz, bu tamamen size kalmış.

Ev yapımı peynir nasıl hazırlanır?

İlk olarak beş kilo sütü bir tencerenin içerisine alın. Ocağın altını açın. Süt kırk dakika piştikten sonra sirkeyi ilave edin. Daha sonra tuz ve limonu ekleyip güzelce karıştırın.

Yaklaşık beş dakika sonra sütün içerisinde kesikler oluşmaya başlayacaktır. Bu aşamada ocağın altını kapatın ve sütü tüy bırakmayan temiz bir tülbente yavaş yavaş dökün. Tülbentin altına bir kap koymayı unutmayın, peynirin suyu buraya dökülecek ve bu suyu salamura yapmak için kullanacağız. Daha sonra dolan tülbentteki peyniri tezgahın bir köşesine koyun. Üstüne bir ağırlık koyun ki suyu güzel bir şekilde süzülsün. Ağırlık olarak birkaç tane tencereyi üst üste koymayı deneyebilirsiniz.

Peynirin ağırlık altında altı saat kadar kalması suyunun süzülmesi için yeterli olacaktır. Peyniri tülbentte süzerken ayırdığınız sarı suyu bir litrelik cam kavanozun içerisine doldurun. Daha sonra peyniri dilimleyip tüketebilirsiniz. Peynirden arta kalan suyun içerisine bir çorba kaşığı da tuz atıp dilimlediğiniz peynirinizi salamura yapabilirsiniz. Bu şekilde peyniriniz çok daha uzun süre bozulmadan dayanacaktır.

Ev yapımı peynirin besin değeri nedir?

Ev yapımı peynirin 100 gramı 55.3 kalori içerir. Kalsiyum, protein ve yağ yönünden oldukça zengindir. 2000 kalorilik diyet temel alındığında, bir porsiyonu vücudumuzun günlük kalsiyum ihtiyacının %37.0, günlük protein ihtiyacının %24.8 ve günlük yağ ihtiyacının %15.4'ünü karşılar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.