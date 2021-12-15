Evde mayaladığımız yoğurt neden çabuk ekşiyor?

Evde mayaladığımız yoğurt marketlerde satılanlara göre çok daha sağlıklı ve çok daha lezzetli. Bu yüzden birçok kişi yoğurdu evde kendisi mayalıyor. Fakat evde mayalanan yoğurt çok çabuk ekşiyor. Bunun nedeni ne olabilir? Sizler için araştırdık...



Birçok insan daha sağlıklı ve daha lezzetli olduğu için marketten süt almayı tercih etmeyip evde kendisi mayalıyor. Ancak evde mayalanan yoğurt çok daha kısa bir süre içerisinde ekşiyor. Sizler için yoğurdun neden ekşidiğini, ekşimemesi için ne yapmanız gerektiğini araştırdık...

Evde mayalanan yoğurt neden çabuk ekşiyor?

Yoğurt yaparken kullandığınız süt taze değilse, ayrıca mayanız da taze değilse ve ekşimeye yüz tutmuşsa yoğurdunuz çok hızlı bir şekilde ekşir. Hatta kullanacağınız mayanız çok ekşimiş ise yoğurdunuz ekşi bir şekilde mayalanacaktır.

Yoğurdun belli bir ısıdayken mayalanması gerekir. Bu ısı serçe parmağınızı süte soktuğunuzda dayanabileceğiniz bir sıcaklıktır. Eğer süt bu sıcaklıkta ise oda sıcaklığındaki mayanızı ekleyerek yoğurdunuzu mayalayabilirsiniz. Sıcak, soğuk dengesi doğru bir şekilde ayarlanmazsa veya yoğurdunuz doğru bir sıcaklıkta mayalandırılmazsa çok kısa bir süre içerisinde bozulma ve ekşime olur.

Evde mayalanan yoğurt hazır yoğurtlara göre daha az korunuyor ve içerisinde farklı mikroorganizmalar olabiliyor, bu yüzden çok daha hızlı bir şekilde bozulabiliyor. Aynı zamanda yoğurdunuzun içerisine temiz olmayan kaşıklar daldırmak, sürekli çıkarıp yoğurt alıp, oda sıcaklığında bekletip, tekrar dolaba koymak gibi durumlar yüzünden de yoğurt kısa süre içerisinde ekşiyebiliyor.

Evde mayalanan yoğurdun çabuk ekşimemesi için ne yapmak gerekir?

Yoğurdunuz hızlı bir şekilde ekşimesin istiyorsanız yoğurdun hazırlık aşamasında taze süt ve taze maya kullanmaya özen gösterin. Daha sonra sıcak ve soğuk dengesine dikkat ederek mayalayın. Yoğurdu doğru sıcaklıkta mayalandırmalısınız. Yoğurdunuzu porsiyonluk bir şekilde mayalamaya da özen gösterin. Bu şekilde hızlı tüketilecekleri için ekşime ve bozulma durumları gecikir.

Yoğurt ekşirse ne yapmak gerekir?

Yoğurdunuz tüm dikkatinize rağmen ekşirse tülbentin içerisine koyup süzdürün ve süzme yoğurda çevirin. Bir diğer seçenek ise ekşimiş yoğurttan peynir elde etmektir. Yoğurdu su ilave edip açarak kaynatıp peynire dönüştürün ve bu şekilde tüketin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.