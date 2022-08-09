Evde Kolay Pirinç Pilavı Nasıl Yapılır? Pirinç Pilavı Tarifi
Pirinç pilavı nasıl yapılır? Evde kolay pilav tarifi nedir? Pratik pirinç pilavı tarifi ne? Dünya’da tüketimi oldukça fazla olan pilav, ülkemizde de sofralarımızda mutlaka yer alan yemek çeşitlerindendir. Pilav; pirinç, bulgur gibi taneli bitkilerin veya şehriye, kuskus gibi makarna türlerinin suda pişirilmesiyle yapılan yemek çeşididir. Pilavın birçok çeşidi mevcuttur. Özellikle de Japonya ve Çin'de pirinç pilavı geleneksel bir yemek çeşidi olarak bilinmektedir. Ülkemizde her sofrada yer alan pilavın nasıl yapıldığı araştırılmakta. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-08-09 21:27:38
Pirinç Pilavı Tarifi İçin Malzemeler
- 2 su bardağı pirinç
- 2,5 su bardağı sıcak su
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
Pirinçleri ıslatmak için;
- Pirinçlerin üzerini geçecek kadar ılık su
- Tuz
Pirinç Pilavı Tarifi Nasıl Yapılır?
- Pilav yapımı için öncelikle pirinci bol su ile yıkayın.
- Pilavı uygun bir kaba alarak üzerini geçecek kadar ılık su ilave edin.
- Pilavınıza birazda tuz ilave edip karıştırın.
- Ardından 15-20 dakika kadar bekletin.
- Daha sonra pirinçlerinizi yıkayarak suyunu iyice süzün.
- Nişastası gidene kadar iyice yıkayın.
- Daha sonra tencerede tereyağını eritip suyu süzülmüş pirinci ilave edin.
- Tencere 4-5 dakika kadar iyice kavurun.
- Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su ekleyin.
- Son olarak tuzu ilave edin.
- Pilavınızın kapağı kapalı bir şekilde önce yüksek ateşte pişmeye bırakın.
- Üzerindeki suyu çekip pilavın üzerinde nokta nokta delikler oluştuğunda kısık ateşe alalım.
- Pirinçler yumuşayıp suyu tamamen çekene kadar iyice pişirelim.
- Pişen pilavı ocaktan alıp 10-15 dk. dinlendirelim.
- Daha sonra tahta kaşık ile karıştırarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
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