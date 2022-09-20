Evde Kolay Mercimek Köftesi Tarifi, Mercimek Köftesi Nasıl Yapılır?
Evde kolay mercimekli köfte nasıl yapılır? Mercimekli köfte tarifi nedir? Çay yanına, gün sofralarına renk katan mercimek köftesine kimse hayır diyemeyecek. Hem kolay hem de oldukça lezzetli olan mercimek köftesi tarifine haberimizde değineceğiz. İşte tam kıvamında mercimek köftesi tarifi…
2022-09-20 11:16:27
Mercimekli Köfte Tarifi İçin Malzemeler
- 2 su bardağı kırmızı mercimek
- 5 su bardağı su
- 5 dal taze yeşil soğan
- Yarım demet maydanoz
- 1,5 su bardağı ince bulgur
- Tuz
- Kimyon,
- Karabiber
- Pul biber
- 1 adet limon suyu
Sosu İçin;
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 su bardağı su
Mercimekli Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?
- Kolay ve lezzetli mercimek köftesi tarifine ilk olarak uygun bir tencere içerisine mercimeğimi alalım.
- Ardından üzerine suyu ilave edelim ve ara ara karıştırarak haşlanmaya bırakalım.
- Mercimekler haşlanırken diğer malzemeleri hazırlamaya koyulalım.
- Evdeki malzemelerden taze soğanı ve maydanozu ince ince doğrayın.
- Mercimek suyunu çektikten sonra üzerine ince bulguru ilave edin ve karıştırarak tencerenin kapağını kapatalım.
- Ardından tenceremizi ocaktan alın.
- 30 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
- Mercimekler dinlenirken sosu için ocağa alınan uygun bir tavaya zeytinyağını alın.
- Soğanı da ilave edip ve kavurun.
- Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine salçaları ekleyin.
- Kavurmaya devam edin.
- Suyu da ekleyip kaynamaya bırakın.
- Dinlenen mercimeklerimizi uygun bir karıştırma kabına alın.
- Köfteleriniz için hazırladığınız sosu mercimeklerin üzerine ekleyin.
- Tuz, kimyon, karabiber, pul biber ve limon suyunu ilave edim.
- Tüm malzemeleri karıştırın.
- Maydanoz ve soğanları da ilave edip karıştırmaya devam edin.
- Ardından harcı elinizle parçalar alarak şekil verin.
- Köfteniz hazır servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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