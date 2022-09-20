Evde Kolay Mercimek Köftesi Tarifi, Mercimek Köftesi Nasıl Yapılır?

Evde kolay mercimekli köfte nasıl yapılır? Mercimekli köfte tarifi nedir? Çay yanına, gün sofralarına renk katan mercimek köftesine kimse hayır diyemeyecek. Hem kolay hem de oldukça lezzetli olan mercimek köftesi tarifine haberimizde değineceğiz. İşte tam kıvamında mercimek köftesi tarifi…