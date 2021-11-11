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TIMETURK / GENEL / Evde kolay Ankara Tava tarifi: MasterChef Ankara Tava nasıl yapılır?

Evde kolay Ankara Tava tarifi: MasterChef Ankara Tava nasıl yapılır?

Ankara Tava, çok lezzetli olmasından dolayı birçok kişiye evlerde yapılması zor bir yemekmiş gibi gelebilir. Ancak artık “çok çeşit malzeme, daha çok lezzet” gibi bir durumun söz konusu olmadığını da biliyoruz. Bu yüzden Ankara Tava’yı evde pratik ve hızlı bir şekilde yapmak da çok kolay.

26 Dakika Önce
2021-11-11 15:07:44
Evde kolay Ankara Tava tarifi: MasterChef Ankara Tava nasıl yapılır?

Şehriye, kemikli et ve domates, soğan gibi malzemelerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan Ankara Tava, sofralarına renk katacak. Yöresel lezzetlerden biri olan bu yemek, mutfaklarınızda enfes bir koku bırakacak. MasterChef programının 10 Kasım tarihli bölümünde yarışmacılar tarafından yapılan Ankara Tava, birçok izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ankara Tava nasıl yapılır? İşte Ankara Tava tarifi ve malzemeleri…

ANKARA TAVA NASIL YAPILIR?

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Malzemeler

  • 4 adet kuzu incik
  • 3 su bardağı arpa şehriye
  • 2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)
  • 4 adet yeşil biber (doğranmış)
  • 3 adet domates (rendelenmiş)
  • 3 diş sarımsak (doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı tereyağ (1 kaşığı sos için)
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)
  • ½ su bardağı sıvı yağ
  • 3,5 su bardağı sıcak su (1/2 su bardağı sos için kullanılacak)

ANKARA TAVA TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

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Etleri düdüklü tencerede önceden pişirip şehriyelerin üzerine dizebilir, bu şekilde fırında kızarmalarını sağlayabilirsiniz.

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  • Bir tencerede sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağ ile şehriyeleri renk değiştirinceye kadar kavurun.
  • Renk değiştirdikten sonra ocaktan alın ve fırına girebilecek bir tepsi üzerine şehriyeleri yayın.
  • Kuzu incikleri tencerede 20-25 dakika her tarafı eşit kızaracak şekilde yarı pişirin. Fırında da pişmeye devam edeceği için içi çiğ kalmayacaktır.
  • Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı ile soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.
  • Biberleri ve sarımsakları da soğanların üzerine ekleyin ve kavurmaya devam edin.

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  • Domates ve biber salçalarını da üzerine ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurup rendelenmiş domatesi ekleyin.
  • Rendelenmiş domatesler pişerken 1/2 su bardağı sıcak suyu sosun üzerine dökün ve bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın.
  • Ocaktan aldığının domatesli sosu kavrulmuş arpa şehriyelerinin üzerine dökün ve karıştırın.
  • Ardından kuzu incikleri şehriyenin üzerine dizip, şehriyelerin üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin.
  • 190 derece fırında etler pişip, şehriyeler suyunu çekene kadar yaklaşık 40 dakika pişirin ve sıcak servis edin.

Kaynak: medyatava.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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