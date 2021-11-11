Evde kolay Ankara Tava tarifi: MasterChef Ankara Tava nasıl yapılır?

Ankara Tava, çok lezzetli olmasından dolayı birçok kişiye evlerde yapılması zor bir yemekmiş gibi gelebilir. Ancak artık “çok çeşit malzeme, daha çok lezzet” gibi bir durumun söz konusu olmadığını da biliyoruz. Bu yüzden Ankara Tava’yı evde pratik ve hızlı bir şekilde yapmak da çok kolay.