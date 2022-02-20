Evde İzmir bomba nasıl yapılır?

İzmir'le özdeşmiş olan İzmir bombası son zamanlarda birçok kişinin gündemine girdi. İncecik, kıyır kıyır hamur içerisinde akışkan çikolatasıyla tadına doyamayacağınız İzmir bombasının hazırlanışı ve yapılışı çok kolay. Peki, İzmir bombası nasıl tarifi nedir?