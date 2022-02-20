Evde İzmir bomba nasıl yapılır?
İzmir'le özdeşmiş olan İzmir bombası son zamanlarda birçok kişinin gündemine girdi. İncecik, kıyır kıyır hamur içerisinde akışkan çikolatasıyla tadına doyamayacağınız İzmir bombasının hazırlanışı ve yapılışı çok kolay. Peki, İzmir bombası nasıl tarifi nedir?
2022-02-20 15:50:59
İzmir'in meşhur gözde tatlılarından olan İzmir bomba tarifi ile karşındayız. Çayın ve kahvenin yanında yemesi muazzam bir keyif veren İzmir bombasının hazırlanışını sizler için araştırdık. İşte merak edilen haberin detayları…
İzmir bombası malzemeleri nelerdir?
1 çay bardağı su ⠀
1 yemek kaşığı sıvıyağ⠀
1 yemek kaşığı şeker⠀
1 paket vanilya
1.5 su bardağı un ⠀
Sürülebilir çikolata⠀
Evde İzmir bombası nasıl yapılır?
1- Hamurun ortasına koyacağınız sürülebilir çikolatadan kaşık yardımıyla parçalar alın ve yağlı kağıdın üzerine bırakın ve dondurun.
2- Derin bir kaba sıvı yağ, şeker, su ve vanilyayı koyup iyice karıştırın.
3- Ardından un ekleyip yoğurma işlemine geçin ve bütünleşinceye dek yoğurun.
4- Hamurun kıvamı geldiğinde bir kenara alıp 30 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
5- Dinlenmiş olan hamurdan eşit bezeler elde edin ve bu bezeleri merdane yardımıyla açın.
6-Dondurduğunuz çikolataları hamurun ortasına yerleştirin ve ağzını kapatın.
7- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 5-6 dakika kadar pişirin.
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